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Комендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города

В Молдове за одну ночь дорожная полиция выписала более 200 штрафов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210411/34342934/v-moldove-za-odnu-noch-dorozhnaya-politsiya-vypisala-bolee-200-shtrafov.html

Минувшей ночью сотрудники Национального инспектората общественной безопасности проводили крупномасштабные рейды на дорогах страны. Не стал исключением и Кишинев.

КИШИНЕВ, 11 апреля — Sputnik. Более 200 нарушений выявили полицейские в ночь с 10 на 11 апреля в Молдове. Об этом сообщается на странице Национального инспектората общественной безопасности в соцсетях.

"Инспекторат ежедневно проводит мероприятия по предотвращению нарушений дорожного движения. Но многие из них забывают, что соблюдение правил дорожного движения жизненно важно для их безопасности", – говорится в сообщении полиции.

Таким образом, минувшей ночью сотрудники патрульной службы активно выявляли нарушения ПДД, а также следили за соблюдением общественного порядка.

Всего в стране выявлено более 210 нарушений, из них:

  • 150 человек нарушили правила дорожного движения (превышение скоростного режима, несоблюдение дорожных знаков, технические неисправности системы торможения или освещения, а также нахождение в нетрезвом виде за рулем автомобиля).
  • Еще 67 протоколов было оформлено за несоблюдение правил против распространения вируса COVID-19.

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