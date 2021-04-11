Sputnik и Россотрудничество показывают "Первый рейс к звездам"

К 60-летию первого полета человека в космос представлена онлайн-экспозиция, составленная из нескольких десятков фотоснимков – как широко известных, в свое время публиковавшихся в десятках изданий мира, так и довольно редких.

КИШИНЕВ, 11 апреля — Sputnik. Агентство Россотрудничество и Российский Центр науки и культуры в Кишиневе совместно со Sputnik Молдова и Международным информационным агентством "Россия сегодня" подготовил онлайн-фотовыставку "Первый рейс к звездам", посвященную Юрию Гагарину.

"Выставка включает в себя более трех десятков снимков, – и широко известных, в свое время публиковавшихся в десятках изданий мира, и довольно редких, – запечатлевших разные моменты жизни космонавта. Тут и кадры его предполетной подготовки в Звездном городке, и торжественная встреча после легендарного полета, и заграничные поездки в разные страны и города с "Миссией мира", а также моменты отдыха с семьей и друзьями", – рассказывает глава Российского центра науки и культуры Андрей Муравьев.

А еще – снимки отряда советских космонавтов, в первом ряду – Юрий Гагарин и Сергей Королев. Фото работниц одной из фабрик, слушающих сообщение ТАСС о первом полете человека в космос. А вот Королев на стартовой площадке Байконура дает последнее напутствие Гагарину, уже облаченному в скафандр и готовому подняться в капсулу своего "Востока". И, конечно, фото, запечатлевшее поисковый отряд на месте приземления спускаемого аппарата, оставившего характерную борозду на колхозном поле.

Отметим, "Первый рейс к звездам" стал продолжением такого рода совместной экспозиционной работы Sputnik Молдова и Россотрудничества. Так, например, в прошлом году была организована аналогичная выставка, посвященная Дню Победы.

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