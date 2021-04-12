Все, что нужно знать о вакцинации против COVID в Молдове

На сегодняшний день более 1,5% граждан Молдовы вакцинированы от COVID-19. О том, как проходит кампания иммунизации, и что нужно знать тем, кто собирается пройти вакцинацию, Sputnik Молдова рассказали эксперты.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Хотя многие люди считают, что процесс вакцинации идет медленно, специалист по иммунизации Нинель Ревенко представила разъяснения по этому поводу, заявив, что на первом этапе вакцинации был достигнут потолок, первоначально установленный властями, с учетом доступных доз вакцины.

По словам специалиста, за более чем пять недель с момента начала общенациональной кампании иммунизировано 57% сотрудников медицинской системы и около 11 тысяч человек, включенных во второй этап вакцинации.

"Государство прилагает огромные усилия, чтобы привезти как можно больше доз вакцины. По сравнению с другими странами, такими, как Армения, Грузия и Турция, которые начали процесс вакцинации одновременно с нашей страной, мы находимся на первом месте по количеству вакцин и количеству вакцинированных людей", — сказала Ревенко.

© Sputnik / Mihai Caraus Борис Гылкэ

Важно знать, что после введения второй дозы вакцины можно будет получить свидетельство о вакцинации. Справка будет выдана в медицинском учреждении, где будет вводиться вакцина, сразу после процедуры иммунизации. Об этом сообщил в студии Sputnik Moldova заместитель начальника управления социальной помощи и здравоохранения мэрии Кишинева Борис Гылка.

"Сертификат будет содержать информацию об IDNP человека, названии учреждения, которое проводило вакцинацию, дозе вакцины, производителе, серии и лицензии на государственном, английском и русском языках", — сказал он.

По словам специалиста, свидетельство о вакцинации может облегчить беспрепятственный выезд в другие страны, если это потребуется при пересечении границы. Однако на европейском уровне еще не принято решение об обязательстве иметь такой сертификат.

© Sputnik / Mihai Caraus Вероника Атиш

Данные исследования, проведенного компанией Intelligent Data Company (iData) в марте, показали, что почти половина взрослого населения будет вакцинироваться против COVID-19. Большинство предпочли бы пройти вакцинацию "Спутник V", на втором месте — Pfizer/BioNTech, на третьем — AstraZeneca.

"48% населения хотят пройти вакцинацию, а 44% заявили, что пока не готовы согласиться на это. Большинство граждан Молдовы отдают предпочтение вакцине "Спутник V" (35,42%), затем идут вакцины Pfizer/BioNTech с почти 20% и AstraZeneca — около 10%. Более 20% говорят, что не имеет значения, какая вакцина им будет сделана", — сказала Sputnik Молдова Вероника Атиш, директор по исследованиям компании Intelligent Data Company.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

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