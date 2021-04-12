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Вакцинация от коронавируса в Молдове

Чебан назвал причину, по которой не все граждане приходят на вакцинацию

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (118)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210412/34345145/ceban-ne-vse-grazhdane-khotyat-poluchit-vaktsinu-po-kakim-prichinam.html

Кишиневский градоначальник рассказал об актуальной эпидемиологической ситуации в столице. По его данным, уже вакцинировано значительное количество медработников и педагогов.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. За последнюю неделю в Кишиневе немного снизился уровень новых заражений, но ситуация еще тревожная: 102 тысячи зараженных COVID-19 и 1724 летальных исхода на фоне осложнений за все время. Такое заявление сделал в понедельник примар Кишинева Ион Чебан в ходе еженедельного заседания муниципальных служб.

По его словам, ситуация в Кишиневе усложняется тем, что в связи с потеплением на улицу стало выходить гораздо больше людей, чем раньше.

"В парках в эти выходные было много людей, не везде соблюдалась социальная дистанция. Оставайтесь ночью дома, комендантский час продолжает действовать. Не нужно идти ночью в аптеку с Чекан на Ботанику. Был случай в субботу вечером, когда оштрафовали большое количество людей, на дороге сформировалась целая пробка таких авто", – отметил Чебан.

По мнению примара, чтобы справиться с пандемией, нужно продолжать процесс вакцинации, который пока идет согласно графику.

Нинель Ревенко
© Sputnik / Osmatesco
Все, что нужно знать о вакцинации против COVID в Молдове

Как уточнил градоначальник, в столице уже вакцинировано порядка 90% медперсонала, а учителей – около 30%.

В то же время, как рассказал Чебан, не все люди готовы сделать себе прививку: в Общественном центре вакцинации в Кишиневе многие не приходят на процедуру, даже будучи записанными.

Чебан считает, что виной тому "неправильное информирование населения и разделение граждан по принципу предпочтения той или иной вакцины".

"Некоторые люди не хотят проходить вакцинацию, хотя имеют на это право. В таких условиях мы перейдем к другим категориям. Вакцины не следует хранить в холодильнике. Это также связано с недостоверными новостями, которые наносят большой вред. Вопрос политизирован. Многие едут в соседнюю страну, чтобы сделать прививки", - добавил Чебан.

По мнению Чебана, неважно, в какой стране молдавские граждане ставят себе прививку, важно, чтобы в Молдове стало как можно больше вакцинированных людей.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Молдове было зарегистрировано 241 217 случаев COVID-19, из которых 222 927 излечились от вируса, а 5388 умерли на фоне осложнений.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (118)

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