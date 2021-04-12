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В Приднестровье отмечают День освобождения нескольких городов от немецко-фашистских захватчиков

Приднестровские города отмечают День освобождения от фашистов

© CC BY 4.0
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210412/34346000/pridnestrovskie-goroda-otmechayut-den-osvobozhdeniya-ot-fashistov.html

По случаю Дня освобождения приднестровских городов от немецко-фашистcких захватчиков в Тирасполе прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и могилам защитников Отечества.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. Приднестровский край был освобожден от немецко-румынских захватчиков силами Красной Армии 77 лет назад. День освобождения 12 апреля отмечают тираспольчане, а также жители Дубоссарского и Григориопольского районов.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, память погибших воинов-освободителей почтили на церемонии возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы в Тирасполе, к памятникам и могилам героев, не вернувшихся с войны. В ней приняли участие руководители Приднестровского региона, ветераны ВОВ, священнослужители.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что каждая точка на карте бывшего Советского Союза имеет двойную историю: у каждого города и села есть день основания и день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
  • В Приднестровье отмечают День освобождения нескольких городов от немецко-фашистских захватчиков.
    В Приднестровье отмечают День освобождения нескольких городов от немецко-фашистских захватчиков.
    © CC BY 4.0
  • В Приднестровье отмечают День освобождения нескольких городов от немецко-фашистских захватчиков.
    В Приднестровье отмечают День освобождения нескольких городов от немецко-фашистских захватчиков.
    © CC BY 4.0
  • В Приднестровье отмечают День освобождения нескольких городов от немецко-фашистских захватчиков.
    В Приднестровье отмечают День освобождения нескольких городов от немецко-фашистских захватчиков.
    © CC BY 4.0
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© CC BY 4.0
В Приднестровье отмечают День освобождения нескольких городов от немецко-фашистских захватчиков.

"Особенно обидно и трагично, что при живых ветеранах, свидетелях и участниках событий времен Великой Отечественной войны не просто отдельные люди и некоторые организации, а целые государства пытаются переписать историю, перечеркнуть и забыть подвиг ветеранов, называя оккупантами тех, кто освобождал, а тех, кто убивал и разрушал, – освободителями", – подчеркнул Красносельский.

Георгиевская ленточка
© Sputnik / Evgenya Novozhenina
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По его словам, сохранить историю в ее истинном виде, передать потомкам правду о прошлом – долг перед каждым, кто лежит в земле, которую защищал до последнего вздоха.

Красносельский отметил, что уже ведется подготовка к 9 мая, но состоится масштабный парад или придется ограничиться менее массовыми мероприятиями, зависит от ситуации с распространением коронавируса.

Памятные мероприятия организованы и в других населенных пунктах, отмечающих День освобождения.

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Победа, Тирасполь, Приднестровье

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