Теперь для всех: в Приднестровье началась вакцинация населения от COVID-19

Вакцинация в Приднестровском регионе стартовала 29 марта, однако до сих пор прививку могут получить только медицинские работники.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. В Приднестровье началась вакцинация населения от COVID-19. Желающим гражданам старше 18 лет нужно позвонить в поликлинику по месту жительства и встать в очередь.

"На данном этапе есть возможность сделать прививку препаратом AstraZeneca: ежедневно при наличии минимум 10 человек. Соответствующее поручение амбулаторной службе накануне дала главный санитарный врач Наталья Берил", - пояснили в Минздраве Приднестровья.

Вакцинация в регионе стартовала 29 марта с медработников. Из них первую дозу вакцины получили 1157 человек. В этом месяце в Приднестровье ожидается поставка первой партии российской вакцины "Спутник V" – 42 тысячи доз. Еще 20 тысяч поступят в мае. Такая договоренность была достигнута на встрече лидера Приднестровья Вадима Красносельского с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Эпидемиологи подчеркивают – чем скорее человек вакцинируется, тем больше у него шансов остаться здоровым или перенести коронавирус в легкой форме.

"Очень важно вакцинировать лиц с хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом, почечными и другими. Для таких людей заболевание коронавирусом может стать трагическим: очень высок риск заболеть тяжелой формой или даже умереть. Все, кто умер, имел сопутствующие хронические заболевания. Что касается остальных, то главный эффект вакцинации против коронавируса – 100% защита от тяжелого течения болезни и от смерти", – отметила заведующая эпидемиологическим отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Анжела Мунтян.

Как сказала специалист, все вакцины строятся на основе ослабленных, инактивированных вирусов или их частиц. Цель – вызвать ответ иммунной системы организма, чтобы при встрече с живым и активным вирусом не было тяжелых реакций.

"У некоторых есть ощущение, что вакцинировался и заболел. Некоторые могут заболеть после вакцинации – такова специфика их организма, что он не отреагировал на вакцину. Но заболел не от вакцины, а от того, что встретился с вирусом. И даже если это и произойдет, болезнь будет проходить в легкой форме", - пояснила она.

По словам Мунтян, иммунитет вырабатывается в течение двух недель после вакцинации, самое главное, что уже после третьей недели человек защищен от тяжелой формы заболевания. Но чтобы антитела выработались в достаточном количестве и на продолжительное время, нужно получить две дозы вакцины.

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