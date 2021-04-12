Две больницы в Кишиневе больше не будут принимать пациентов с COVID-19

Кишиневский градоначальник объявил о скором переходе двух больниц в нормальный режим работы по своему профилю.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Больница имени Георгия Палади и Фтизиопульмонологическая больница в Кишиневе в ближайшее время перестанут принимать пациентов с COVID-19. Об этом заявил в понедельник примар столицы Ион Чебан в ходе еженедельного заседания муниципальных служб.

По словам Чебана, в последние недели наблюдается снижение количества новых заражений коронавирусом.

"Поэтому было принято решение, что городские больницы постепенно вернутся к своему основному профилю, без приема пациентов, инфицированных коронавирусом. Мы постепенно сокращаем количество коек", – отметил Чебан.

Градоначальник добавил, что в двух указанных медучреждениях было выделено порядка 150 и 100 коек для зараженных коронавирусом, все они вскоре станут доступны для пациентов с другими заболеваниями.

Чебан уточнил, что для сохранения тенденции снижения количества инфицированных важно, чтобы население соблюдало установленные властями ограничения.

"Даже если цифры показывают, что ситуация легче, это не значит, что мы должны расслабляться. Если некоторые парки переполнены, как это было в выходные дни в "Валя Морилор", на аллее "Мирча чел Бэтрын" или в парке "Валя Трандафирилор", выберите другие места, менее людные. Похоже, что пандемия никуда не денется", – пояснил Чебан.

По его словам, в столице для инфицированных коронавирусом есть 1665 коек и 200 дополнительных.

По мнению примара, все должно прийти к тому, чтобы пациентами с коронавирусом занимались только в Центре COVID-19 на территории МВЦ Moldexpo.

Всего в Кишиневе было подтверждено около 102 тысяч случаев заражения COVID-19 и зафиксировано 1724 летальных исхода на фоне осложнений.

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