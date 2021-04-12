Чебан ответил, когда в Кишиневе ученики смогут вернуться за парты

Ион Чебан заявил, что муниципальные власти планируют к 1 сентября этого года вернуть школы к обычному режиму работы, но сделать это получится лишь при выполнении определенных условий.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан рассказал, когда ученики столичных школ смогут вернуться к очному обучению. По его словам, это может произойти, когда будет вакцинировано более 70% дидактических кадров в учебных заведениях.

"Попросил специалистов Управления образования, чтобы они ориентировались на скорейшую вакцинацию дидактических кадров в детских садах и учителей начальных классов. В школах и лицеях, где будут привиты более 70% преподавателей, все смогут вернуться к занятиям с физическим присутствием детей. Надеемся, что это произойдет как можно скорее", – заявил Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб в понедельник.

Примар отметил, что муниципальные власти стремятся к тому, чтобы к 1 сентября 2021 года в школах начались занятия с присутствием детей в максимально безопасных условиях.

Также Чебан добавил, что кишиневская администрация постоянно общается с профильными госучреждениями для предоставления столице необходимого количества разных видов вакцин от COVID-19 для учителей.

Ранее кишиневский градоначальник объявил, что две столичные больницы вскоре перестанут принимать пациентов с коронавирусом и вернутся к работе по своему основу профилю.

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