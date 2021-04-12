Оперштаб Приднестровья – о COVID-статистике, местах в госпиталях и вакцинации

На заседании Оперштаба говорили об обеспечении сети инфекционных госпиталей медпрепаратами, томографами, а также о возможности перезапустить кислородную станцию в Слободзее.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. Среднесуточная заражаемость в Приднестровье составила 260 случаев, неделей ранее этот показатель был выше и доходил до 317 случаев. Сеть коронавирусных стационаров в Приднестровье заполнена на 85%. Об этом говорилось на заседании Оперштаба Приднестровья.

"На данный момент в госпитале на базе бендерского Центра матери и ребенка занято 170 из 325 коек, подготовленных для приема COVID-пациентов", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

На заседании обсуждали обеспеченность сети инфекционных госпиталей медпрепаратами, а также компьютерными томографами, которых с начала пандемии в регионе функционировало три, а сейчас шесть. Недавно установленным в Дубоссарской больнице оборудованием уже воспользовались около 70 пациентов.

На 12 апреля запланирована повторная попытка запуска кислородной станции в Слободзее. Необходимость в ней назрела в связи с выходом из строя насоса, который не эксплуатировался до этого на протяжении восьми лет. Специалисты отметили, что до запуска полного цикла выработки кислорода провести оценку работоспособности самого насоса повышенного давления было фактически невозможно.

На заседании Оперштаба обсуждался и вопрос условий, соблюдение которых обязательно при вакцинации. Санэпидемслужба региона считает, что необходимости в ПЦР-исследованиях проб биоматериала потенциальных получателей вакцины, как и в экспресс-тестировании на антиген либо антитела, нет. Но обязательным является медицинский осмотр прививаемого перед процедурой.

"Выработка специфического иммунитета начинается у привитых граждан уже после введения первой дозы вакцины. Вторая нужна для закрепления и поддержания стойкого поствакцинального иммунитета", – пояснили в пресс-службе.

Всего в Приднестровье за время пандемии коронавируса зафиксировано 44 405 случаев инфицирования COVID-19, 989 носителей вируса (2,2% заразившихся) скончались, 39 445 человек (89%) вылечились.

На сегодняшний день на карантине находятся два тираспольских детских сада, шестьдесят три группы в тридцати двух дошкольных учреждениях Приднестровья, а также по одному учебному классу в шести школах.

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