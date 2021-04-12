В парламенте намерены заслушать и.о. премьера и главу Минсельхоза

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Фракция Платформы DA потребовала заслушать в парламенте и.о. премьер-министра Аурелиу Чокоя и отчет от временного главы Министерства сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития Иона Пержу. Об этом в понедельник написал на своей странице член фракции и вике-спикер Александр Слусарь.
Он объяснил, что фракции хотелось бы обсудить с Аурелиу Чокоем вопрос о закупке китайской вакцины от коронавирусной инфекции.
"Очень много вопросов по этому делу, особенно в контексте того, что на вакцину потратят деньги налогоплательщиков", - написал Слусарь.
Что касается отчета Иона Пержу, как объяснил Слусарь, речь пойдет о незаконной деятельности карьера в Микэуць.
По словам парламентария, этот карьер контролируется несколькими депутатами.
Помимо этого, он напомнил, что фракция, которую он представляет, неоднократно просила заслушать руководителя Совета по конкуренции, чтобы узнать результаты расследования "картельного сговора на рынке нефтепродуктов" и получить объяснение, почему представители рынка не снижают цены на топливо в течение месяца, даже когда цены на нефть упали на 15%.
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