В парламенте намерены заслушать и.о. премьера и главу Минсельхоза

Представители одной из фракций высшего законодательного органа потребовали отчета по нескольким вопросам.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Фракция Платформы DA потребовала заслушать в парламенте и.о. премьер-министра Аурелиу Чокоя и отчет от временного главы Министерства сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития Иона Пержу. Об этом в понедельник написал на своей странице член фракции и вике-спикер Александр Слусарь.

Он объяснил, что фракции хотелось бы обсудить с Аурелиу Чокоем вопрос о закупке китайской вакцины от коронавирусной инфекции.

"Очень много вопросов по этому делу, особенно в контексте того, что на вакцину потратят деньги налогоплательщиков", - написал Слусарь.

Что касается отчета Иона Пержу, как объяснил Слусарь, речь пойдет о незаконной деятельности карьера в Микэуць.

По словам парламентария, этот карьер контролируется несколькими депутатами.

"Также требуем информацию о реальных запасах пшеницы в стране, которые, по нашей информации, уже на исходе", – добавил вице-спикер.

Помимо этого, он напомнил, что фракция, которую он представляет, неоднократно просила заслушать руководителя Совета по конкуренции, чтобы узнать результаты расследования "картельного сговора на рынке нефтепродуктов" и получить объяснение, почему представители рынка не снижают цены на топливо в течение месяца, даже когда цены на нефть упали на 15%.

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