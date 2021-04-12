Фото: подарок филателистам от "Почты Молдовы" - в честь Гагарина

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Госпредприятие "Почта Молдовы" в сотрудничестве с Союзом филателистов страны выпустили специальный почтовый штемпель и почтовую карточку, посвященные юбилею первого полета человека в космос.
На официальной церемонии присутствовали руководство госпредприятия, молдавские филателисты, а в качестве гостя - врио министра обороны Виктор Гайчук.
"Мы представляем специальный почтовый штемпель к 60-летию первого полета в космос. Мы также выпускаем иллюстрированную почтовую карточку, которая называется "Юрий Гагарин – пилот, космонавт и первый человек, полетевший в космос", - заявил гендиректор "Почты Молдовы" Виталий Захария.
"Надеемся, это будет приятным подарком всем филателистам", - подчеркнул Захария.
Виктор Гайчук, со своей стороны, напомнил, что Молдова внесла весомый вклад в развитие сферы космонавтики в Советском Союзе: производила специальное питание для космонавтов, технические устройства и приборы.
"Это очень важный день для всего человечества. Полет Гагарина, на мой взгляд, открыл новую эпоху в развитии человечества. Люди всегда хотели знать больше, это стремление к знаниям привело к тому, что человек отправился в космос. Я счастлив, что был авиатором и пилотом, ведь большинство космонавтов - это бывшие летчики. Насколько я помню, раньше все молодые люди хотели стать космонавтами", - подчеркнул Гайчук.
Он выразил надежду, что молдавская молодежь будет брать пример с этого великого человека - Юрия Гагарина, и будет так же стремиться к чему-то прекрасному и изучению всего нового.
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