В администрации президента Молдовы вновь требуют ограничить экспорт пшеницы

Советник президента Майи Санду по вопросам обороны и национальной безопасности направила исполняющему обязанности премьера республики обращение с просьбой продлить срок временного запрета на экспорт зерна.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Администрация президента Молдовы призывает действующее правительство продлить запрет на экспорт пшеницы из госрезерва до 30 июня. Об этом в комментарии Sputnik заявила пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырцэ.

Согласно решению кабмина от 30 марта, в понедельник, 12 апреля, истекает ограничение на экспорт зерна из госрезерва страны. Запрет был введен правительством с учетом рекомендации Высшего совета безопасности.

В связи с этим советник президента Майи Санду по вопросам обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности Анна Ревенко направила исполняющему обязанности премьера Аурелиу Чокою обращение, в котором попросила, чтобы срок временного запрета на экспорт зерна продлили до 30 июня. Члены правительства должны принять решение по этому вопросу в рамках следующего заседания кабмина.

Ранее Санду заявляла, что планируется сформировать рабочую группу, которая определит, "каким образом госрезерв может помочь компаниям-производителям, чтобы не допустить роста цен на хлеб, а также животноводам, нуждающимся в фураже". По ее словам, планируется провести расследование того, каким образом Агентство материальных резервов решило продать часть зерна из госрезерва.

И. о. главы Минсельхоза Ион Пержу заявил по итогам слушаний 31 марта в рамках парламентской комиссии по сельскому хозяйству, что хоть и был введен запрет на экспорт до 12 апреля, однако поводов для паники не было, так как страна обеспечена с точки зрения продовольствия.

"Пшеницы более чем достаточно до следующего урожая. В этом году климатические условия очень хорошие. Так что нет повода для беспокойства относительно продовольственной безопасности страны", – сказал и. о. министра.

По его словам, в рамках Агентства материальных резервов существует порядок обновления продовольственной пшеницы из государственного резерва.

"Согласно номенклатуре, в госрезерве продовольственной пшеницы на 25% больше предусмотренного объема. Это сумма, которую государство должно использовать в определенных чрезвычайных ситуациях. Поскольку объем продовольственной пшеницы в 2016-2017 годах теряет срок годности и качество, ее необходимо обновить", – отметил Пержу.

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