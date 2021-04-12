Любительская станция в Тирасполе первой поймала сигнал корабля Гагарина

Первый полет человека в космос стал легендарным в момент его совершения. Но мало кто знает, как к этому знаменательному историческому событию сопричастны учащиеся обычного ремесленного училища простого провинциального города Тирасполя. И что Гагарин им писал.

ТИРАСПОЛЬ, 12 апр – Sputnik. Любительская радиостанция Тираспольского ремесленного училища (ныне Инженерно-технического института - ИТИ) первой зарегистрировала сигналы космического корабля Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.

Как рассказала декан факультета среднего профессионального образования ИТИ Приднестровского госуниверситета Светлана Устименко, один из преподавателей - фронтовик Владимир Федорович Мойса - организовал в училище клуб радиолюбителей. В тот день, 60 лет назад, ребята в училище работали на радиостанции в штатном режиме, прослушивая эфир.

"Неожиданно они приняли сигналы, которые не смогли классифицировать. Они были расценены как работа подрывной радиостанции, о чем руководитель кружка незамедлительно сообщил в соответствующие инстанции. Именно эта бдительность впоследствии позволила доказать, что любительская радиостанция ремесленного училища провинциального городка первой зарегистрировала сигналы космического корабля Гагарина", - отметила Устименко.

По ее словам, учащиеся и преподаватели, вдохновленные своим достижением, написали письмо Гагарину, в котором рассказали о своем училище, о радиостанции, и попросили разрешения Юрия Алексеевича на присвоение учебному заведению его имени. И менее чем через месяц после знаменитого полета, 8 мая 1961 года, так и случилось - имя первого космонавта Земли украсило название училища.

В архивах сохранились два письма с ответами первого космонавта учащимся. В одном Гагарин пишет:

"Получил ваше письмо. Мне было очень приятно узнать о ваших интересных делах, успехах в учебе, в труде. Радуюсь вместе с вами… Сердечно благодарю за приглашение и оказанное мне доверие. Постараюсь его оправдать в своей работе и учебе… Желаю всему коллективу всяческих успехов и счастья в жизни".

А вот еще одно письмо от первого космонавта в ответ на приглашение участвовать в торжестве в связи с 20-летием училища.

"Сожалею, что занятость в работе не позволяет мне принять приглашение. От всего сердца приветствую участников торжества - нынешних воспитанников, выпускников прошлых лет и гостей. Доброго вам здоровья, счастья в жизни и трудовых успехов. С горячим приветом: летчик-космонавт СССР Ю. Гагарин".

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