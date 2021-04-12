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Кишинев направил в Тирасполь вакцину от COVID-19: о каких препаратах идет речь

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (121)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210412/34351842/Kishinev-napravil-v-Tiraspol-vaktsinu-ot-COVID-19-o-kakikh-preparatakh-idet-rech.html

Помимо вакцины от коронавируса, Кишинев предоставит Тирасполю и необходимые для прививочного процесса медицинские средства.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Еще 120 доз вакцины от COVID-19 переданы в Приднестровский регион, а 2000 доз вакцины AstraZeneca распределят из новой партии помощи, предназначенной для Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе бюро по реинтеграции.

"Сегодня представители Тирасполя получили оставшиеся 120 доз вакцины Pfizer/BioNTech из 942 доз, которые были переданы безвозмездно для населенных пунктов левого берега Днестра и муниципия Бендеры, а 822 дозы были направлены 6 апреля", – уточнили в бюро.

Там сообщили, что в понедельник по итогам обращения, "направленного через канал диалога политических представителей, в рамках которого Кишинев проинформировал о готовности передать безвозмездно еще 2000 доз вакцины AstraZeneca из новой партии помощи со стороны Румынии для Молдовы, профильные специалисты из региона получили пакет сопроводительных документов, чтобы в ближайшие дни завершить все необходимые формальности для транспортировки вакцины и ее применения в восточных районах согласно распределению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты". 

Интервью с главой Приднестровья Вадимом Красносельским
© Screenshot / Youtube / Sputnik на русском
Красносельский Sputnik'у: когда в Приднестровье поступит вакцина "Спутник V"

В ведомстве отметили, что наряду с 2000 доз вакцины AstraZeneca из Национального склада вакцины при Нацагентстве общественного здоровья предстоит передать 2000 шприцев для прививок и 20 контейнеров для хранения использованных медсредств.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
Россия подтвердила готовность поставки в Молдову вакцины от COVID-19

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

А Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (121)

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