Официально: сколько школ и детсадов в Молдове закрыли на карантин

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В Молдове девять общеобразовательных учреждений и 72 класса закрыты на карантин и работают в дистанционном режиме. Такие данные представили в Министерстве образования, культуры и исследований республики в понедельник.

Согласно последним данным, на 9 апреля в результате решений территориальных комиссий общественного здоровья и местных специализированных органов в области образования:

494 общеобразовательных учреждения работают исключительно в онлайн-режиме;

в 327 школах действует программа обучения с физическим присутствием учащихся начальных классов, а также 50% от общего количества учеников выпускных классов;

в 148 заведениях образовательный процесс осуществляется с физическим присутствием учащихся начальных и выпускных классов;

271 школа работает с физическим присутствием детей и строгим соблюдением норм по предотвращению и распространению COVID-19.

"На 9 апреля в начальных, гимназических и лицейских классах число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 189 человек, а 1853 школьника находятся на самоизоляции. Что касается преподавателей, то положительный тест на коронавирус оказался у 248 педагогов, еще 131 находится на самоизоляции. Из вспомогательного персонала вирус подтвердился у 128 человек, еще 76 помещены на самоизоляцию", – уточнили в министерстве.

Как уточнили в Минобразования, 27 детских садов и 77 групп по состоянию на 9 апреля находятся на карантине. Сообщается, что вирус подтвердился у 26 детей, 119 дидактических кадров и 117 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находятся 2500 несовершеннолетних, 161 педагог и 235 сотрудников вспомогательного персонала.

Ситуация в профессиональном и высшем образовании

Что касается профтехучилищ, то за 5-9 апреля вирус подтвердился у 16 учащихся, шестерых преподавателей и 15 человек из другого персонала.

За аналогичный период COVID-19 выявили у троих студентов вузов, двоих преподавателей и восьмерых работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находится двое учащихся.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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