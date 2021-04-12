Звездный диктант "Поехали!": теперь и в Молдове есть космические исследователи

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В Русском доме в Кишиневе прошла международная гуманитарная акция – звездный диктант "Поехали!". В режиме онлайн к ней присоединились и жители Молдовы.
"Активно подключились к написанию диктанта педагоги и учащиеся многих лицеев молдавской столицы, в частности, имени М. Греку, Д. Кантемира, академика К. Сибирского, М. Коцюбинского и других", - отметили в представительстве Россотрудничества в Молдове.
Непосредственно написанию звездного диктанта предшествовал тематический онлайн-марафон, который транслировался на сайте акции.
В нем участвовали Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский и ученый – популяризатор космонавтики Александр Шаенко (главный конструктор в команде "Селеноход", один из разработчиков ракет-носителей "Ангара-А5" и KSLV-1), пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон и автор текста, популярный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
"Что касается текста диктанта, то писатель Сергей Лукьяненко включил в него факты из истории советского/российского космоса. На месте реальных названий, терминов или событий стояли пропуски и участники акции, слушая текст, должны были отметить в форме правильные слова или словосочетания из четырех предлагавшихся", - пояснили в Россотрудничестве.
По итогу прохождения диктанта система автоматически подсчитывала количество верных ответов и сразу сообщала пользователю его результат.
Двадцать участников мероприятия, верно ответивших на все вопросы, получат плакат с полным текстом диктанта и автографом автора. Победители будут определены методом случайной выборки.
"Остается надеяться, что владельцем такого плаката станет и один из молдавских участников акции. Например, десятиклассница лицея имени М. Греку Ника Рубан, показавшая результат "Верно 15 из 15 вопросов!" и зачисленная организаторами акции "Поехали!" в "настоящие космические исследователи", - резюмировали в Россотрудничестве.
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