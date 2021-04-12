Звездный диктант "Поехали!": теперь и в Молдове есть космические исследователи

Те, кто верно ответил на все вопросы звездного диктанта, были зачислены в "настоящие космические исследователи".

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В Русском доме в Кишиневе прошла международная гуманитарная акция – звездный диктант "Поехали!". В режиме онлайн к ней присоединились и жители Молдовы.

"Активно подключились к написанию диктанта педагоги и учащиеся многих лицеев молдавской столицы, в частности, имени М. Греку, Д. Кантемира, академика К. Сибирского, М. Коцюбинского и других", - отметили в представительстве Россотрудничества в Молдове.

Непосредственно написанию звездного диктанта предшествовал тематический онлайн-марафон, который транслировался на сайте акции.

В нем участвовали Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Рязанский и ученый – популяризатор космонавтики Александр Шаенко (главный конструктор в команде "Селеноход", один из разработчиков ракет-носителей "Ангара-А5" и KSLV-1), пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон и автор текста, популярный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

На онлайн-связи были художник-аниматор Константин Бронзит и основатель проекта "Мы верим в космос", председатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник. К мероприятию присоединялись по телемостам страны-участницы акции – Аргентина, Армения, Германия, Португалия.

"Что касается текста диктанта, то писатель Сергей Лукьяненко включил в него факты из истории советского/российского космоса. На месте реальных названий, терминов или событий стояли пропуски и участники акции, слушая текст, должны были отметить в форме правильные слова или словосочетания из четырех предлагавшихся", - пояснили в Россотрудничестве.

По итогу прохождения диктанта система автоматически подсчитывала количество верных ответов и сразу сообщала пользователю его результат.

Двадцать участников мероприятия, верно ответивших на все вопросы, получат плакат с полным текстом диктанта и автографом автора. Победители будут определены методом случайной выборки.

"Остается надеяться, что владельцем такого плаката станет и один из молдавских участников акции. Например, десятиклассница лицея имени М. Греку Ника Рубан, показавшая результат "Верно 15 из 15 вопросов!" и зачисленная организаторами акции "Поехали!" в "настоящие космические исследователи", - резюмировали в Россотрудничестве.

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