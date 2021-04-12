Фото: в центре Кишинева появилась табличка у дерева, посаженного Гагариным

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. В центральном кишиневском парке Штефана чел Маре появилась информационная табличка в честь Юрия Гагарина. Памятную плиту с надписями на государственном и русском языках установили возле платана, посаженного первым космонавтом во время его визита в Кишинев в 1966 году. Событие приурочили к 60-й годовщине первого полета человека в космос.
Табличку установили по инициативе Координационного Совета российских соотечественников Молдовы, при поддержке представительства Россотрудничества в нашей стране и Муниципального совета Кишинева.
"В парке Штефана Великого появилось новое памятное место, связанное с именем первого космонавта Земли, Героя Советского Союза, Юрия Гагарина. Спасибо всем, кто принял участие в реализации этой инициативы", - написал на своей странице в Facebook руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>