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Памятная табличка у дерева, посаженного Гагариным

Фото: в центре Кишинева появилась табличка у дерева, посаженного Гагариным

© Photo : Facebook / Алексей Петрович
Общество
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Тема:
События Кишинева (222)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210412/34352632/foto-v-tsentre-kishineva-poyavilas-tablichka-u-dereva-posazhennogo-gagarinom.html

Дерево, посаженное Юрием Гагариным в 1966 году, теперь не затеряется: возле него установили информационную памятную табличку.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. В центральном кишиневском парке Штефана чел Маре появилась информационная табличка в честь Юрия Гагарина. Памятную плиту с надписями на государственном и русском языках установили возле платана, посаженного первым космонавтом во время его визита в Кишинев в 1966 году. Событие приурочили к 60-й годовщине первого полета человека в космос.

Табличку установили по инициативе Координационного Совета российских соотечественников Молдовы, при поддержке представительства Россотрудничества в нашей стране и Муниципального совета Кишинева. 

"В парке Штефана Великого появилось новое памятное место, связанное с именем первого космонавта Земли, Героя Советского Союза, Юрия Гагарина. Спасибо всем, кто принял участие в реализации этой инициативы", - написал на своей странице в Facebook руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Гагарин в Молдавии
© Sputnik
Юрий Гагарин в Молдове: как это было
Юрий Гагарин побывал в МССР спустя пять лет после своего исторического подвига. Он прибыл в республику 8 октября 1966 года. Помимо клена, посаженного в центре столицы, он также посадил липу в секторе Рышкановка. Также космонавт открыл памятник болгарским ополченцам, посетил несколько школ и встретился со студентами Кишиневского госуниверситета. Более того, Гагарин успел побывать в винных подвалах в Кожушне и Крикова, а в последнем даже погулял на молдавской свадьбе. 

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Тема:
События Кишинева (222)

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