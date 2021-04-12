На кладбище Св. Лазаря оборудовали въезд для авто и еще один вход

При содействии муниципальных властей были обустроены новые входы на территорию некрополя, теперь они просторнее и удобнее для въезда на автомобиле.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. На кладбище Святого Лазаря в Кишиневе обустроена подъездная дорога от улицы Дойна к первым могилам на новом участке некрополя. Об этом объявил примар столицы Ион Чебан.

Он отметил, что также были оборудованы дополнительные, третьи, въездные ворота. Они находятся недалеко от нового сектора кладбища.

"К концу недели работы по устройству административного блока и поминального зала будут завершены", - уточнил Чебан.

По его словам, дополнительные входы сделали в ответ на просьбы горожан, у которых похоронены родственники на кладбище Святого Лазаря.

В заключении Чебан уточнил, что люди могут до пасхальных праздников убирать могилы своих близких в течение всей недели с 8:00 до 17:00, а по субботам и воскресеньям - с 08:00 до 15:00.

Ожидается, что территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья может запретить въезд на кладбища города в пасхальные праздники, а именно - на Радоницу.

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