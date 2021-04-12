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Кладбище св. Лазаря в Кишиневе, главные ворота, архивное фото

На кладбище Св. Лазаря оборудовали въезд для авто и еще один вход

© Sputnik / Ciobanu Victor
Общество
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Тема:
События Кишинева (223)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210412/34353967/na-kladbische-sv-lazarya-oborudovali-vezd-i-esche-odin-vkhod.html

При содействии муниципальных властей были обустроены новые входы на территорию некрополя, теперь они просторнее и удобнее для въезда на автомобиле.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. На кладбище Святого Лазаря в Кишиневе обустроена подъездная дорога от улицы Дойна к первым могилам на новом участке некрополя. Об этом объявил примар столицы Ион Чебан. 

Пасхальная ярмарка. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он отметил, что также были оборудованы дополнительные, третьи, въездные ворота. Они находятся недалеко от нового сектора кладбища.

"К концу недели работы по устройству административного блока и поминального зала будут завершены", - уточнил Чебан. 

По его словам, дополнительные входы сделали в ответ на просьбы горожан, у которых похоронены родственники на кладбище Святого Лазаря. 

В заключении Чебан уточнил, что люди могут до пасхальных праздников убирать могилы своих близких в течение всей недели с 8:00 до 17:00, а по субботам и воскресеньям - с 08:00 до 15:00.

Ожидается, что территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья может запретить въезд на кладбища города в пасхальные праздники, а именно - на Радоницу. 

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Тема:
События Кишинева (223)

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