Что говорят в Молдове о китайской вакцине от COVID, которую могут закупить

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям выступило с уточнением по поводу вакцины CoronaVac, которую, как заявили в Минздраве, готовятся закупить у Китая.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. После того, как в Минздраве Молдовы заявили о том, что страна готовится закупить 400 тысяч доз вакцины от COVID-19 у китайской фармкомпании, Агентство по лекарствам и медицинским изделиям республики решило выступить с подробностями по этому вопросу.

По данным структуры, вакцина CoronaVac произведен частной биофармацевтической компанией Sinovac Biotech Limited. Это второй препарат, произведенный в Китае, который получил авторизацию для использования на территории этого азиатского государства. Вакцина утверждена в июле 2020 года для срочного использования в группах высокого риска.

Как сообщили в Агентстве, данные об эффективности вакцины Sinovac разнятся. Последние тестирования в Бразилии, которые опубликованы в январе 2021-го, показали эффективность 50,4%, а в Индонезии и Турции – 65,3% и 91,5% соответственно.

При этом вакцина CoronaVac уже утверждена в 20 странах, а сейчас находится на этапе утверждения Всемирной организацией здравоохранения.

"Это инактивированная вакцина, поэтому ее относят к традиционному типу вакцины. Для производства CoronaVac используются целые вирусные частицы (в данном случае вируса SARS-CoV-2), уничтоженные термической или химической обработкой. Вакцина также содержит адъюванты – дополнительные вещества, на которые реагирует иммунная система", – отметили в ведомстве.

Как пояснили в Агентстве, CoronaVac – двухфазная вакцина. Интервал между двумя дозами составляет две недели. Вакцина вводится внутримышечно. Молдавские специалисты утверждают, что каждое государство может начать процедуру закупки этой вакцины, а также ее применения на том основании, что дело было передано в ВОЗ в рамках экстренной процедуры.

"Эксперты Всемирной организации здравоохранения, основная задача которых – предоставление рекомендаций по вакцинам, объявили 7 апреля, что вакцина, произведенная китайской компанией Sinovac, оказалась безопасной и эффективной против COVID-19, но по-прежнему необходимы дополнительные данные об использовании вакцины пожилым людям и людям, страдающим другими заболеваниями", – отметили в Агентстве.

Минздрав сообщил 9 апреля, что Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

А Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

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