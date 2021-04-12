Компенсация за отопление в Кишиневе: кому отказано в выделении помощи

По словам столичного градоначальника, на выплату компенсаций за отопление из муниципального бюджета выделили около 50 миллионов леев, а расчет компенсаций произвели для всех претендентов, у кого есть на это право.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. В отопительный сезон 2020-2021 годов было обработано порядка 26 000 заявок, поступивших со стороны малообеспеченных семей, на получение компенсации за отопление. Об этом сообщил в понедельник примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"В то же время профильные комиссии в претурах отклонили 2867 заявлений, поскольку установлено, что заявители не соответствовали критериям отбора", – сообщил Чебан.

Он обратил внимание на то, что "большие сюрпризы преподнесла проверка по госреестрам". "В ходе нее выяснилось, что некоторые люди владеют двумя объектами недвижимости или долей в другой квартире либо доме. Также есть люди, чей заработок увеличился, и они больше не попадают в установленный лимит для получения льгот на оплату отопления", – сказал примар.

Градоначальник уточнил, что в нынешнем отопительном сезоне поданы 422 новые заявки, которые обработали и, соответственно, по ним выплачены компенсации.

"В этом году впервые для республики удалось обработать заявки на получение компенсации на оплату отопления без физического присутствия заявителя, за исключением новых документов. Информация была проверена в электронных государственных реестрах. Мы усовершенствуем методологию работы комиссий при претурах, чтобы не затягивать рассмотрение заявок", – добавил Чебан.

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