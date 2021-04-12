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Без семейного врача и аптеки: ситуация в одном из молдавских сел

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (126)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210412/34356591/Bez-semeynogo-vracha-i-apteki-situatsiya-v-odnom-iz-naselennykh-punktov-Moldovy.html

Заболевшие COVID жители коммуны Калфа остаются с проблемой один на один. Участковый врач находится на карантине, а в населенном пункте нет даже аптеки.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Ситуация с медицинским обслуживанием в коммуне Калфа Новоаненского района далеко не радужная. ситуацию усложняет то, что семейный врач находится на карантине, а те, кому нужна медпомощь, могут обращаться за ней лишь к двум медсестрам из Офиса семейных врачей. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова сообщила примар населенного пункта Людмила Чаглык.

Нинель Ревенко
© Sputnik / Osmatesco
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"На мой вопрос вице-председатель района, ответственный за здравоохранение, ответил, что в нашем случае нельзя нанять другого врача, так как у них нет резервов, а если человеку необходима помощь, то нужно отправляться в другие села. Но что делать пенсионерам, людям, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом, тем, кто предположительно инфицирован коронавирусом, как им ехать в другой населенный пункт? Но не у всех же есть личный транспорт", – сказала собеседница.

Примар пожаловалась на отсутствие лабораторий, чтобы проводить тестирование на COVID-19.

"Некоторые так и не верят в существование этого вируса, несмотря на все наши усилия, направленные на их информирование, что они должны соблюдать меры защиты", – сказала собеседница.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Аурелиу Чокой
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (126)

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