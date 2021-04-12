Противоградовые установки в Молдове: насколько они эффективны и дороги

И. о. главы молдавского Минсельхоза рассказал о тестировании противоградовых систем в одном из районов Молдовы.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Эффективность противоградовых мероприятий составляет ежегодно 85-90%, а это значит, что применение ракет действенно для борьбы с градом. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу на своей странице в Facebook.

"Принял участие в тестировании противоградовых установок на пунктах воздействия в Каларашском районе с учетом того, что мы находимся в начале сельскохозяйственного сезона", – написал он.

По его словам, благодаря шести командным пунктам и 132 точках противоградного воздействия свыше 1 миллиона 665 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель защищены от града.

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"Кроме того, системы противоградовой защиты, внедренная в нашей стране – одна из самых эффективных и менее затратных – цена на один гектар сельскохозяйственной земли составляет порядка трех евро", – отметил Пержу.

Однако, как подчеркнул и. о. главы Минсельхоза, необходимы инвестиции для расширения противоградовой системы и увеличения площади земель, находящихся под ее защитой.

"В этом году мы попросили пополнить бюджетные ассигнования на три миллиона леев – деньги, необходимые для размещения еще 18 ракетных пунктов, за счет чего нам удастся расширить площади сельскохозяйственный земель, находящихся под защитой, еще на 250 тысяч гектаров в Штефан-Водском, Каушанском, Хынчештском и Шолданештском районах", – заключил Пержу.

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