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Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом

Автомобиль лидера одной из молдавских партий облили зеленкой

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210413/34359030/avtomobil-lidera-odnoy-iz-moldavskikh-partiy-oblili-zelenkoy.html

Микроавтобус лидера Партии "Демократия дома" Василия Костюка, стоявший во дворе его дома, облили зеленкой.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Лидер Партии "Демократия дома" Василий Костюк считает, что его автомобиль облили зеленкой представители Партии "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE). Ранее сам Костюк облил зеленкой табличку на главном офисе PACE в Кишиневе.

"За последние дни я получил множество угроз. Но это не значит, что наша борьба прекратится", — заявил во время прямой трансляции на Facebook Костюк.
Микроавтобус Василия Костюка облили зеленкой
© Screenshot / Facebook / Democrația Acasă
Микроавтобус Василия Костюка облили зеленкой

Напомним, лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк 7 апреля облил зеленкой офис партии "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) в Кишиневе. Онлайн-трансляцию акции Костюк вел на своей странице в соцсетях.

Таким способом политик выразил несогласие с поступком активистов PACE, которые днем ранее облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района, главу районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Тудора Тутунару.

Тудор Тутунару
© Photo : Facebook / Tudor Tutunaru
В Молдове замглаву одного из районов облили зеленкой, начато расследование

Представители PACE же свой поступок объяснили тем, что они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 вне очереди во время первого этапа вакцинации.

PACE руководит экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк. Представители партии, поджидавшие Тутунару у его дома, вылили на голову чиновника зеленку.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента, один из нападавших помещен под домашний арест.

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