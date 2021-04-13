Автомобиль лидера одной из молдавских партий облили зеленкой

Микроавтобус лидера Партии "Демократия дома" Василия Костюка, стоявший во дворе его дома, облили зеленкой.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Лидер Партии "Демократия дома" Василий Костюк считает, что его автомобиль облили зеленкой представители Партии "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE). Ранее сам Костюк облил зеленкой табличку на главном офисе PACE в Кишиневе.

"За последние дни я получил множество угроз. Но это не значит, что наша борьба прекратится", — заявил во время прямой трансляции на Facebook Костюк.

© Screenshot / Facebook / Democrația Acasă Микроавтобус Василия Костюка облили зеленкой

Напомним, лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк 7 апреля облил зеленкой офис партии "Строим Европу дома" (Partidul Acasă Construim Europa — PACE) в Кишиневе. Онлайн-трансляцию акции Костюк вел на своей странице в соцсетях.

Таким способом политик выразил несогласие с поступком активистов PACE, которые днем ранее облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района, главу районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Тудора Тутунару.

Представители PACE же свой поступок объяснили тем, что они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 вне очереди во время первого этапа вакцинации.

PACE руководит экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк. Представители партии, поджидавшие Тутунару у его дома, вылили на голову чиновника зеленку.

Правоохранительные органы проводят расследование инцидента, один из нападавших помещен под домашний арест.

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