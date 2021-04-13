Сколько человек в Молдове сдали положительный тест на COVID-19 после прививки

Специалисты Национального агентства общественного здоровья рассказали, с какими побочными реакциями сталкиваются люди, которые вакцинировались от коронавируса, а также сколько человек в Молдове прошли иммунизацию.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. С начала программы иммунизации от коронавируса в Молдове выявлено 1017 побочных реакций. Об этом заявил врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан на пресс-конференции во вторник.

"Всего зарегистрированы 1017 побочных реакций – это 1,5%. Свыше 96% приходится на легкие формы, которые ожидались изначально: температура до 38, слабость, мышечные и головные боли. Это нормально и проходит через 1-2 дня после иммунизации", – сказал Чебан.

По его словам, также зарегистрировано 39 выраженных реакций. Речь идет о температуре выше 38, слабых аллергических проявлениях.

"Что касается тяжелых форм, то их не выявлено. Не было также ни одного случая тромболии", – подчеркнул Чебан.

По его словам, с момента старта прививочной кампании в Молдове от коронавируса вакцинированы 68 092 человека – это 2% населения. Первую дозу вакцины получили 60% медицинских работников, 24% дидактического персонала, порядка 30% подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

"Если в среднем число медработников среди подтвержденных случаев COVID-19 в неделю составляло порядка 12%, то за последние недели после начала вакцинации этот показатель снизился на 3%", – сказал Чебан.

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По данным эпидемиологов, речь идет о данных за полтора месяца с начала кампании по вакцинации. "Не надо забывать, что иммунная реакция гораздо сложный процесс, чем кажется", – уточнил специалист.

Он обратил внимание на то, что 0,3% из общего числа вакцинированных получили положительные тесты на COVID-19. Речь идет о 210 людях из 68 092. Стоит отметить, что 80% – это медработники.

"Каждый вакцинированный человек должен соблюдать защитные меры – обязательно носить маску, соблюдать гигиену рук и социальную дистанцию. Вакцина не предоставляет с первого дня защиту на 100%. Поэтому важно соблюдать меры безопасности. Иммунная реакция проявляется примерно на 14 день после первой дозы вакцины", – уточнил Чебан.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

А Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

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