Видео: песня о поцелуе - Клеопатра Стратан выпустила трогательную композицию

Молодая исполнительница выпустила новую песню, которую написала сама и заявила об этом на своей странице в соцсети.

КИШИНЕВ, 13 апреля - Sputnik. Новая песня Клеопатры Стратан называется "Поговорим о тебе". Певица заявляет, что является ее автором и что она пыталась описать особый момент поцелуя, а также чувство тоски, которое испытывают влюбленные, когда они находятся вдали друг от друга.

"Это первая песня с моего мини-альбома и первая, официально размещенная на моем канале YouTube! Она написана и сочинена полностью мной, а оркестровка - моего жениха. (...) В песне я практически описала процесс поцелуя и это неповторимое чувство художественно, конечно же! Я посвящаю его всем тем, кто испытал этот особенный момент и кто всегда говорит о любимом человеке!" - написала Клеопатра Стратан на своей странице в соцсети.

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