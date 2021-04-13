22:50 13 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.90
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Клеопатра Стратан

Видео: песня о поцелуе - Клеопатра Стратан выпустила трогательную композицию

© Photo : Facebook / Cleopatra Stratan
Общество
Получить короткую ссылку
8210
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210413/34360215/video-pesnya-o-potselue-kleopatra-stratan-vypustila-trogatelnuyu-kompozitsiyu.html

Молодая исполнительница выпустила новую песню, которую написала сама и заявила об этом на своей странице в соцсети.

КИШИНЕВ, 13 апреля - Sputnik. Новая песня Клеопатры Стратан называется "Поговорим о тебе". Певица заявляет, что является ее автором и что она пыталась описать особый момент поцелуя, а также чувство тоски, которое испытывают влюбленные, когда они находятся вдали друг от друга.

"Это первая песня с моего мини-альбома и первая, официально размещенная на моем канале YouTube! Она написана и сочинена полностью мной, а оркестровка - моего жениха. (...) В песне я практически описала процесс поцелуя и это неповторимое чувство художественно, конечно же! Я посвящаю его всем тем, кто испытал этот особенный момент и кто всегда говорит о любимом человеке!" - написала Клеопатра Стратан на своей странице в соцсети.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Клеопатра Стратан сняла клип в стиле Ольги Бузовой - видео
Эксклюзивное интервью Клеопатры Стратан: звезда раскрыла тайны своей жизни
Теги:
Клеопатра Стратан

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Протестующие у отделения полиции в Бруклин-Сентере после убийства Данте Райта.
Фото: в США неспокойно - волну протестов спровоцировали действия полиции
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Видео: Россия закрывает Турцию - сорвется ли туристический сезон-2021
Гагарин в Молдавии
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться