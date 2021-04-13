Ко Дню Победы в Тирасполе выберут победителя акции "Песни Великой Отечественной"

Видеофайлы с записями песен, посвященных Великой Отечественной войне, участники отправляли на специально созданную администрацией города электронную почту.
ТИРАСПОЛЬ, 13 апреля - Sputnik. В Тирасполе организовали вокальный флешмоб "Песни Великой Отечественной", приуроченный ко Дню освобождения города от немецко-румынских захватчиков и ко Дню Великой Победы. Теперь у всех желающих есть возможность выбрать победителя этой акции.
"На этот раз во флешмобе участвовали не только воспитанники детских садов, учащиеся школ и обучающиеся организаций дополнительного образования столицы, но и педагогические работники этих организаций", – отметили в администрации города.
Свои записи песен, посвященных Великой Отечественной войне, до 9 апреля участники отправляли на специально созданную электронную почту.
До 12 мая открыт доступ для общего просмотра и онлайн-голосования, по итогам которого участникам флешмоба будут вручены сертификаты победителей, призеров и участников этого мероприятия.