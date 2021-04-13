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Георгиевские ленточки

Ко Дню Победы в Тирасполе выберут победителя акции "Песни Великой Отечественной"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (249)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210413/34360653/ko-dnyu-pobedy-v-tiraspole-vyberut-pobeditelya-aktsii-pesni-velikoy-otechestvennoy.html

Видеофайлы с записями песен, посвященных Великой Отечественной войне, участники отправляли на специально созданную администрацией города электронную почту.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апреля - Sputnik. В Тирасполе организовали вокальный флешмоб "Песни Великой Отечественной", приуроченный ко Дню освобождения города от немецко-румынских захватчиков и ко Дню Великой Победы. Теперь у всех желающих есть возможность выбрать победителя этой акции.

Мемориал Воинской Славы. Рыбница.
© CC BY-SA 3.0 / Pericluss / Мемориал Воинской Славы
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"На этот раз во флешмобе участвовали не только воспитанники детских садов, учащиеся школ и обучающиеся организаций дополнительного образования столицы, но и педагогические работники этих организаций", – отметили в администрации города.

Свои записи песен, посвященных Великой Отечественной войне, до 9 апреля участники отправляли на специально созданную электронную почту.

До 12 мая открыт доступ для общего просмотра и онлайн-голосования, по итогам которого участникам флешмоба будут вручены сертификаты победителей, призеров и участников этого мероприятия.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (249)

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Теги:
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