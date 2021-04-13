В прокуратуре ответили на требования депутата отстранить от должности Стояногло

В прокуратуре отреагировали на недавнее публичное требование депутата Инги Григориу отстранить от должности генпрокурора Александра Стояногло.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Генпрокуратура считает, что депутат от Партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Инга Григориу, потребовавшая отстранения от должности генпрокурора Александра Стояногло, либо по незнанию, либо сознательно отстаивает интересы лиц, которые категорически не хотят, чтобы расследования резонансных дел продолжались.

В прокуратуре сообщили, что парламентарий основывает свои требования на "псевдожурналистском расследовании, недавно опубликованном на украинском портале, в котором используются ложные данные для подтверждения идеи того, что семья генерального прокурора имеет связи с определенными компаниями, аффилированными с Вячеславом Платоном".

"Обращаем ваше внимание на то, что предполагаемые журналистские расследования уже стали предметом уголовного дела, расследуемого PCCOCS на предмет вмешательства в осуществление правосудия и уголовное преследование в интересах преступной организации", — говорится в комментарии Генпрокуратуры.

Там также сообщили, что продолжат проводить расследования объективно, конфиденциально и с соблюдением всех требований законодательства.

Ранее в Гепрокуратуре уже комментировали обвинения в связях семьи генпрокурора Александра Стояногло со скандально известным бизнесменом Вячеславом Платоном.

В ведомстве заявили, что журналистские расследования подобного рода являются предметом уголовного дела в части вмешательства в осуществление правосудия и уголовное преследование преступных организаций, предположительно, созданных экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком и экс-мэром Оргеева Иланом Шором.

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