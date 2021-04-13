14:11 13 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.90
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Генеральная прокуратура РМ

В прокуратуре ответили на требования депутата отстранить от должности Стояногло

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
17120
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/03/31538557.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210413/34360855/v-prokurature-otvetili-na-trebovaniya-deputata-otstranit-ot-dolzhnosti-Stoyanoglo.html

В прокуратуре отреагировали на недавнее публичное требование депутата Инги Григориу отстранить от должности генпрокурора Александра Стояногло.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Генпрокуратура считает, что депутат от Партии "Платформа Достоинство и правда" (DA) Инга Григориу, потребовавшая отстранения от должности генпрокурора Александра Стояногло, либо по незнанию, либо сознательно отстаивает интересы лиц, которые категорически не хотят, чтобы расследования резонансных дел продолжались.

В прокуратуре сообщили, что парламентарий основывает свои требования на "псевдожурналистском расследовании, недавно опубликованном на украинском портале, в котором используются ложные данные для подтверждения идеи того, что семья генерального прокурора имеет связи с определенными компаниями, аффилированными с Вячеславом Платоном".

"Обращаем ваше внимание на то, что предполагаемые журналистские расследования уже стали предметом уголовного дела, расследуемого PCCOCS на предмет вмешательства в осуществление правосудия и уголовное преследование в интересах преступной организации", — говорится в комментарии Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура
© Sputnik / Mihai Caraus
Открыто дело по факту вмешательства в правосудие по делам Плахотнюка и Шора
Там также сообщили, что продолжат проводить расследования объективно, конфиденциально и с соблюдением всех требований законодательства.

Ранее в Гепрокуратуре уже комментировали обвинения в связях семьи генпрокурора Александра Стояногло со скандально известным бизнесменом Вячеславом Платоном.

В ведомстве заявили, что журналистские расследования подобного рода являются предметом уголовного дела в части вмешательства в осуществление правосудия и уголовное преследование преступных организаций, предположительно, созданных экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком и экс-мэром Оргеева Иланом Шором.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Cчета и квартиры: сколько зарабатывает и чем владеет генпрокурор Стояногло
Масштабные перестановки: новое руководство в шести районных прокуратурах
Стояногло: Никто из политиков не пытался оказывать на меня давление

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: земная жизнь Юрия Гагарина
Крупный пожар произошел в здании фабрики Невская мануфактура
Видео: пожар на фабрике "Невская мануфактура" - кадры трагедии
Гагарин в Молдавии
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться