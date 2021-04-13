Озвучены детали переговоров о поставке в Молдову российской вакцины "Спутник V"

Госсекретарь молдавского Минздрава рассказал, на каком этапе находятся переговоры по поставке российской вакцины от коронавируса, а также о дискуссиях с другими производителями.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Молдавские власти ведут переговоры с российской стороной о способе транспортировки и технических деталях доставки в республику партии вакцины от коронавируса "Спутник V", которая будет передана стране в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил госсекретарь Минздрава Игорь Куров на пресс-конференции во вторник.

"Подтверждаем тот факт, что Российская Федерация пожертвует партию вакцины "Спутник V" в 182 тысячи доз, из которых 62 тысячи доз предусмотрены для Приднестровского региона. Что касается конкретного дня, то мы сейчас ведем переговоры, чтобы прояснить способ транспортировки, все технические детали для поставки в Молдову. Когда узнаем точную дату, объявим", – отметил Куров.

Молдавский Минздрав подтвердил 8 апреля, что Российская Федерация готова предоставить республике 182 тысячи доз вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи.

О вакцине

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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В Молдове о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, было "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

Закупка вакцины от COVID-19

По словам госсекретаря, единственное предложение по закупке вакцины, которое поступило от производителя молдавским властям, ранее выразившим намерение приобрести инъекции, – это предложение китайской компании Sinovac о вакцине CoronaVac, "после практически единогласного решения рабочей группы о продлении контактов с производителем для заключения прямого договора".

"Сейчас мы ведем переговоры по заключению контракта. Как только обозначат все пункты, то будет известна точная дата закупки, объемы и поставки в Молдову", – сказал Куров.

Он уточнил, что в Минздраве целая команда работает над установлением контактов с производителями вакцины.

"На данный момент свыше 10 производителей оповещены о нашей инициативе закупить вакцину. По крайней мере с тремя производителями у нас тесные контакты по вопросу закупки вакцины. Речь идет о Pfizer, Moderna, установили контакты с Johnson & Johnson, а также ведем дискуссии с Российским фондом прямых инвестиций", – отметил Куров.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

А Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

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