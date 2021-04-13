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Скорая помощь, архивное фото

На фельдшера из Слободзеи открыто уголовное дело: в чем ее обвиняют

Sputnik / Стас Этвеш
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210413/34361500/na-feldshera-iz-slobodzei-otkryto-ugolovnoe-delo-v-chem-ee-obvinyayut.html

Уголовное дело в отношении сотрудницы слободзейской скорой помощи с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апреля - Sputnik. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей фельдшером выездной бригады слободзейской скорой медицинской помощи Надежды Шурдук повлекло смерть 62-летнего мужчины. К такому выводу пришло следствие.

"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Приднестровья: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - пояснили в Следственном комитете.

Молоток судьи
© AP Photo / Charlie Neibergall
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По материалам дела, 20 июля 2020 года фельдшер в составе скорой медицинской помощи была направлена по вызову для осмотра и оказания помощи мужчине, который, будучи в состоянии опьянения, упал, ударился головой о бетонный фундамент забора и потерял сознание. Медиков вызвал сын пострадавшего.

"При осмотре пациента Шурдук проявила небрежность, недооценила состояние пострадавшего и неверно интерпретировала клинические проявления, возникающие при травмах, что привело к неправильно выставленному ею диагнозу. Нарушив должностную инструкцию, она не приняла меры к госпитализации пострадавшего в лечебное учреждение для оказания экстренной помощи. Утром следующего дня мужчина скончался", - отметили в следствии.

С обвинительным заключением уголовное дело в отношении медработника передано в суд.

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Теги:
уголовное дело, Приднестровье

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