На фельдшера из Слободзеи открыто уголовное дело: в чем ее обвиняют

ТИРАСПОЛЬ, 13 апреля - Sputnik. Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей фельдшером выездной бригады слободзейской скорой медицинской помощи Надежды Шурдук повлекло смерть 62-летнего мужчины. К такому выводу пришло следствие.
"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Приднестровья: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - пояснили в Следственном комитете.
"При осмотре пациента Шурдук проявила небрежность, недооценила состояние пострадавшего и неверно интерпретировала клинические проявления, возникающие при травмах, что привело к неправильно выставленному ею диагнозу. Нарушив должностную инструкцию, она не приняла меры к госпитализации пострадавшего в лечебное учреждение для оказания экстренной помощи. Утром следующего дня мужчина скончался", - отметили в следствии.
С обвинительным заключением уголовное дело в отношении медработника передано в суд.
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