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Многоэтажный жилой дом

Программа Prima Casă: кто может получить компенсацию при покупке жилья

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210413/34361820/programma-prima-cas-kto-mozhet-poluchit-kompensatsiyu-pri-pokupke-zhilya.html

Размер компенсаций, предоставляемых для частичного покрытия расходов по выплате ипотеки в рамках программы, превысил 44 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 13 апреля - Sputnik. В рамках государственной программы Prima Casă ("Первое жилье") на данный момент приобретено 5706 объектов недвижимости, сообщили в Министерстве финансов Молдовы.

Общая сумма выданных банками кредитов составляет 2,89 миллиарда леев, а общая сумма активных гарантий - 1,44 миллиарда леев.

Из 5706 бенефициаров 3916 - это семьи и 1790 - неженатые молодые люди. Средний возраст участников жилищной программы - 31,4 года.

Ипотечный кредит
© Sputnik / Нина Зотина
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Размер компенсаций, предоставленных из государственного бюджета для частичного покрытия расходов бенефициаров по выплате ипотечного кредита в рамках программы, составляет 44,1 миллиона леев.

Средняя стоимость приобретенного жилья достигает 608,02 тысячи леев. Из общего количества приобретенных объектов недвижимости 5334 находятся в городской местности, 372 - в сельской. Большинство купленной недвижимости – 5213 объектов - составляют квартиры, а 493 - индивидуальные дома.

Получателем госпрограммы Prima Casă может быть гражданин Республики Молдова в возрасте от 18 до 50 лет, официально работающий в стране и имеющий доход из официальных источников. Доля первоначального собственного участия составляет пять процентов от покупной стоимости жилья.

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