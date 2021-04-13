Молдова рискует остаться без отечественного молока: коров отправляют на бойню

Республика рискует навсегда потерять важную отрасль сельского хозяйства – животноводство, которое пострадало из-за неблагоприятных погодных условий за последние два года. Производителям молока больше нечем кормить скот, и они вынуждены забивать его.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Из более тысячи молочных предприятий, работавших в 90-е годы в Молдове, сейчас существует порядка 100. Но и они находятся под угрозой исчезновения. Фермеры утверждают, что оказались в крайне тяжелом положении, учитывая, что в последние годы погода их совсем не радовала. Ситуация резко ухудшилась после 2019 года, когда дождь и град уничтожили урожай. Затем последовал 2020-й - год пандемии и сильнейшей засухи.

Сейчас производителям молока больше нечем кормить животных, потому что урожай пострадал, а корма, которые можно было спасти, плохого качества. Поэтому им приходится сокращать поголовье скота и отвозить коров на бойню.

© Sputnik / Mihai Caraus Ферма

Молока мало – долги огромные

Какими могут оказаться последствия для экономики в целом и для граждан в частности? Легко понять, что отечественного молока будет все меньше и меньше на полках магазинов, а рынок будет захвачен импортными продуктами, которые чаще более низкого качества. Как молдавские производители пытаются выжить, читайте в материале Sputnik Молдова

Валериу Шивчишин из села Валя-Радоаей Флорештского района вместе с женой владеет фермой на 100 голов крупного рогатого скота. Они начали этот бизнес в 2006 году.

"Когда-то у нас были корова и теленок, но мы думали о том, чтобы вырастить семейство коров. Жена уехала в Италию на заработки и спонсировала нас. Вот как мы построили эту ферму", – рассказал собеседник.

© Sputnik / Mihai Caraus Фермер Валериу Шивчишин

Корреспонденты Sputnik прибыли на ферму в дождливый день и обнаружили, что супруги Шивчишины работают в невообразимых условиях. Из-за дождей грунт превратился в сплошное месиво – тракторам проехать было невозможно, и фермерам пришлось выполнять всю работу вручную.

© Sputnik / Mihai Caraus Работа на ферме

Так они трудятся уже более 14 лет без праздников и выходных.

© Sputnik / Mihai Caraus Работа на ферме

Однако теперь аграрии рискуют потерять все, чему отдано столько сил, потому что в последние годы погода нанесла серьезный урон урожаю и, следовательно, фуражу.

Осенью 2020 года Валериу Шивчишин был вынужден взять кредит в банке, чтобы купить семена, кормовые смеси, продукты с высоким содержанием белка – все это необходимо для производства молока.

"У нас нет запасов зерна, которое в предыдущие годы мы покупали по два лея за килограмм. В 2021-м цены значительно выросли, почти до шести леев за килограмм", – отметил фермер.

Поскольку дела идут плохо, у производителя накопились огромные долги, и его уже посетили судебные приставы. Фермер обижен на власти.

"Никто даже не позвонил нам, чтобы спросить, как мы справляемся, чем кормим животных, сколько платим по кредитам, сколько молока производим", – говорит Шивчишин.

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Если так будет продолжаться, то вся отрасль животноводства будет вытеснена, считает фермер.

"Развивать бизнес в настоящее время невозможно. Нужен всего один старт, чтобы потом мы могли чувствовать себя комфортно. Если мы не обеспечим комфорт животным, работникам, то опустим руки и не будем продолжать работу", – сказал производитель.

По его словам, многим из местных фермеров пришлось отдать своих коров на бойню и уехать за границу, чтобы иметь возможность вернуть кредиты банкам.

Производители молока не могут выйти из тупика

Другой населенный пункт, другая животноводческая ферма, а ситуация такая же. Юрие Ганя из села Извоаре Флорештского района в марте 2015 года открыл крестьянское хозяйство вместе со своей женой Татьяной. Их бизнес начался с двух коров, а к осени того же года поголовье увеличилось в 10 раз.

© Sputnik / Mihai Caraus Фермер Юрие Ганя

В открытие фермы они вложили порядка двух миллионов леев, а затраты по-прежнему огромны. Ежемесячно производитель платит около 40 тысяч леев только на зарплату, электричество, другие услуги. Ему по-прежнему нужно рассчитываться по налогам и необходимо большое количество топлива для выполнения сельхозработ. Но самой большой проблемой остается отсутствие кормов. Запасов осталось всего на месяц.

"В 2019 году был град. Пастбища оказались уничтоженными. Купили корм, вышли из ситуации. Вступили в 2020-й с пандемией и засухой. Еще хуже, чем в 2019-м. Были комиссии, они изучили ситуацию, но безрезультатно", – с обеспокоенностью рассказывает Ганя.

По его словам, помимо корма, каждой корове нужно ежедневно 4-6 килограммов концентратов.

"За килограмм концентратов выкладываем из кармана 7,3 лея. Эти концентраты дают только дойным коровам. У нас на ферме 40 дойных коров, и когда мы рассчитываем на каждую из них по четыре килограмма, каждый по семь леев, сумма растет", – говорит фермер.

© Sputnik / Mihai Caraus Ферма

Чтобы выйти из тупика, как считает Ганя, на данный момент лучшим решением для производителей молока будут льготные кредиты под 2% и с более длительным сроком погашения. Из-за неблагоприятной погоды в последние годы фермеры больше не справляются. У них огромные долги, и упоминают, что им предъявляют иски. На данный момент задолженность фермера перед банками составляет около 700 тысяч леев.

"Из-за молока мы должны держать животных. Мы больше не можем позволить себе платить по долгам за семена, гербициды и прочее. Сейчас нам заблокировали счета - суды. У нас есть гранты, но мы не можем использовать деньги из-за этих долгов", – сказал собеседник.

Молоко, произведенное 40 дойными коровами на этой ферме, продается на молочные заводы в этом районе.

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Качество кормов

Несколько лучше обстоят дела на ферме Анны Панкрат в селе Голень Единецкого района. Вместе с мужем они открыли полумеханизированную ферму, которая значительно упростила работу. Семье Панкрат тоже пришлось нелегко. Когда они запускали ферму, им приходилось импортировать абсолютно все.

© Sputnik / Mihai Caraus Фермер Анна Панкрат

"Пришлось ввозить животных, оборудование, даже квалифицированных специалистов для установки доильных залов. К сожалению, по сей день мы "импортируем" специалистов. Молодым людям, обучающимся в этой сфере, это неинтересно, они не видят, где они могут найти свое предназначение здесь, дома, и уезжают за границу. Нам нужны нутриционисты, специалисты, которые готовят меню с учетом потребностей разных групп животных. Это важно для производства и развития теленка", – сказала Панкрат.

© Sputnik / Mihai Caraus Полумеханизированная ферма

По ее словам, в Молдове нет лабораторий для определения того, какие элементы содержатся в кормах для животных, являются ли они необходимыми питательными веществами или нет.

Все коровы на ферме семьи Панкрат импортные. Речь идет о животных с повышенной молочной продуктивностью. Но они нуждаются в особом уходе.

"Им требуется подология. Это как ортопедия у человека – маникюр, педикюр. Когда у животного болит копыто, то корова не ест, поэтому продуктивность значительно снижается", – пояснила собеседница.

Работа фермы © Sputnik / Mihai Caraus

Работа фермы © Sputnik / Mihai Caraus

Работа фермы © Sputnik / Mihai Caraus

Работа фермы © Sputnik / Mihai Caraus

Работа фермы © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 5 © Sputnik / Mihai Caraus Работа фермы

И семья Панкрат также столкнулась с проблемами с кормлением животных в этом году.

"У нас есть гектары земли, которые засаживаются люцерной – основным кормом для животных. Из-за засухи 2020 года корма не увеличились. Пришлось пахать землю. Мы выяснили, что у нас больше нет запасов люцерны, и мы должны ее покупать", – отметила фермер.

И кукуруза некачественная. Из-за погоды зерно не сформировалось.

"Из запасов, накопленных производителями молока, животные едят, но насыщения нет. Для этого добавляется пшеница и молотая кукуруза, а также другие подкормки, которых в 2021 году в Молдове нет. И если они будут найдены, то по огромной для нас цене", – пояснила Панкрат.

Из-за трудностей фермерам приходится отправлять животных на бойню.

"В зависимости от продуктивности животных забивают. Это процесс, который происходит в условиях кризиса. Недостаток питательных веществ в кормах приводит к заболеванию животных, а впоследствии и к падежу скота", – отметила фермер.

Если государство не поможет производителям, то им придется прибегнуть к массовому забою животных. Ежеквартально, только в 2020 году было забито 20 тысяч голов.

Отсутствие отечественного молока приводит к увеличению импорта

В настоящее время производители молока могут поставлять только 40% сырья, необходимого для производства молока. Таким образом, переработчики молока вынуждены импортировать продукцию из-за границы.

Госсекретарь Минсельхоза Татьяна Нисторикэ сообщила Sputnik, что позже выступит с комментарием относительно мер по поддержке животноводческому сектору со стороны государства.

В ноябре 2020 года правительство утвердило регламент по предоставлению прямых выплат на голову скота. Таким образом, за корову специализированной породы для молочного и смешанного производства фермеры получат по 7000 леев.

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Как спасти животноводческий сектор

У производителей молока не было бы проблем с кормом для скота, если бы не было монополии на продажу фуража, считает экономист Роман Киркэ.

"Сегодня также существуют монополии на сбор зерна и их продажу за границу. Действия таких компаний могут разрушить любой сектор животноводства. Здесь государство могло вмешаться, чтобы противодействовать сбору зернового сырья и другой сельскохозяйственной продукции, в том числе по максимум двум каналам"– сказал Киркэ в комментарии Sputnik.

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По его словам, деятельность этих компаний в корпоративных интересах может поставить под угрозу продовольственную безопасность государства и разрушить практически любой сельскохозяйственный сектор.

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