В Молдове пересмотрели протокол лечения пациентов с COVID-19

Минздрав внес изменения в терапию пациентов с коронавирусом. Речь идет о назначении и приеме разных препаратов, а также об уходе за беременными женщинами и детьми с COVID-19.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. В Минздраве пересмотрели Национальной клинический протокол и Стандартный клинический протокол для семейных врачей по лечению коронавирусной инфекции.

В министерстве объяснили, что "все люди с подозрением на вирус SARS CoV-2 будут проходить тестирование, чтобы подтвердить наличие COVID-19".

"До момента получения результата таких граждан будут учитывать как потенциально зараженных и предоставлять им необходимое лечение. В то же время больным без симптомов коронавируса не будут назначать терапию", - заявили в Минздраве.

Как уточнили в ведомстве, получающим лечение на дому пациентам с симптоматическими формами COVID-19, которые подвержены факторам риска, способным привести к ухудшению состояния, рекомендуется контролировать уровень кислорода в крови с помощью пульсоксиметра.

"Людям с легкими формами COVID-19 не рекомендуется назначать антибиотики и принимать их в профилактических целях", - говорится в пресс-релизе.

В Минздраве подчеркнули, что также гражданам с легким течением инфекции или нетяжелой пневмонией не будут назначать глюкокортикоиды.

Согласно обновленному протоколу, пациенты с COVID-19 будут активно обследоваться на наличие сопутствующих инфекционных заболеваний, а в процессе оказания помощи будут учитываться сопутствующие инфекции (грипп, ОРЗ, туберкулез) и/или хронические заболевания.

По данным министерства, теперь зараженным, у которых есть показания к применению препарата "Ремдесивир", необходимо как можно раньше (через 1-6 дней после инфицирования) назначить лечение, включая антикоагулянты.

"Повышенное внимание будет также к стратегии психосоциальной поддержки для оперативного выявления и оценки тревожных и депрессивных симптомов у людей при COVID-19. Перед выпиской пациенты с коронавирусом будут обследованы на предмет необходимости реабилитации, чтобы облегчить их последующие обращения к специалистам", - пояснили в министерстве.

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Там также уточнили, что беременные и кормящие женщины, зараженные COVID-19 или с подозрением на инфекцию, получат доступ к квалифицированной медицинской помощи. Речь идет об акушерской, эмбриональной и неонатальной помощи, а также поддержки психического здоровья и помощи в случае осложнений.

"Дети с подозрением или подтвержденным COVID-19 должны постоянно получать уход и быть под присмотром, насколько это возможно", - говорится в обновленном протоколе.

Как рассказали в Минздраве, эти и другие положения теперь содержатся в V издании Национального клинического протокола "Коронавирусная инфекция нового типа (COVID-19)", обновленном на основе последней доступной во всем мире информации о лечении пациентов с коронавирусом с целью улучшения управления случаями COVID-19.

Как объяснили в ведомстве, документ был обновлен рабочей группой, состоящей из специалистов профильных комиссий министерства, преподавателей Государственного медицинского университета им. Николае Тестемицану и эпидемиологов из Национального агентства общественного здоровья.

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В то же время сообщается, что с 13 по 16 апреля для семейных врачей страны пройдут онлайн-тренинги по внедрению этих изменений при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Минздраве уточнили, что Национальный клинический протокол был разработан на основе последних рекомендаций ВОЗ и передовой международной практики, основанной на имеющихся данных об инфекции COVID-19. Протокол будет служить в качестве справочного документа для разработки институциональных клинических протоколов в соответствии с уровнем медицинских учреждений.

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