19:32 13 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.90
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Скорая помощь

Свежие данные: сколько случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (135)
299 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210413/34365702/svezhie-dannye-skolko-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 544 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.

Эпизодов "импорта" инфекции не зарегистрировано, все случаи инфицирования - местные.

Общее число случаев заражения в стране достигло 242 364.

За минувшие 24 часа проведено 4352 теста.

Коронавирус выявлен у 9 медработников: пяти медсестер и четырех сотрудников вспомогательного персонала.

Вакцина Спутник Лайт.
© Photo : Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
"Спутник Лайт" сможет снизить риск заражения коронавирусом вдвое

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

В крайне тяжелом состоянии находияся 293 пациента (из них 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1214 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 225 036.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 29 летальных исходов, а общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 5438.

Сколько граждан Молдовы готовы привиться от COVID-19 и какую вакцину хотят>>>

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
Закроют ли снова в Молдове кафе и рестораны при режиме ЧП

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (135)

По теме

Кишинев направил в Тирасполь вакцину от COVID-19: о каких препаратах идет речь
Что говорят в Молдове о китайской вакцине от COVID, которую могут закупить
Центры вакцинации начинают вводить вторую дозу вакцины от коронавируса

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Протестующие у отделения полиции в Бруклин-Сентере после убийства Данте Райта.
Фото: в США неспокойно - волну протестов спровоцировали действия полиции
UK: Londons Soho packed after pubs reopen with ease of COVID measures
Видео: в Лондоне ажиотаж - Сохо празднует антиковидные послабления
Гагарин в Молдавии
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться