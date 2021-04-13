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Цынцарены

Цынцарены получат новый транш от мэрии Кишинева: куда пойдут деньги

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210413/34365954/na-chto-tsyntsareny-poluchat-novyy-transh-ot-primerii-kishineva.html

Договор между муниципием Кишинев и селом Цынцарены подписан в последний день 2020 года и действует весь 2021 год.

КИШИНЕВ, 13 апреля - Sputnik. В ближайшее время муниципалитет Кишинева перечислит примэрии Цынцарен еще 10 миллионов леев на благоустройство села и модернизацию полигона отходов. Об этом заявил столичный градоначальник Ион Чебан после посещения населенного пункта.

Как сообщил мэр, в прошлом году Кишинев инвестировал около 70 миллионов леев в развитие мусорного полигона. Из этой суммы 13 миллионов леев были переведены непосредственно в Цынцарены. Деньги пошли на ремонт нескольких улиц, начало строительства многофункциональных стадионов, детских площадок.

Полигон в Цынцаренах.
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
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Большой объем работы был проделан и на мусороперерабатывающем заводе. Приобретен новый уплотнитель. Построен современный завод по очистке фильтрата: объект сдали в эксплуатацию в прошлом году.

"В этом районе проложена подъездная дорога, и в настоящее время ведутся работы по укреплению защитной дамбы. Все действия, которые происходят сегодня на Цынцаренском полигоне, соответствуют международным и европейским нормам", - подчеркнул Чебан.

В последний день 2020 года между Кишиневом и Цынцаренами был подписан договор, действующий до 31 декабря 2021 года. Среди задач, которые должен выполнить муниципалитет, в частности, продолжение ремонта сельских улиц, установка системы полива, строительство ограждения на сельском стадионе, достройка насосной очистной станции, модернизация полигона отходов, поиск нового полигона.

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Теги:
полигон, Цынцарены, Кишинев

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