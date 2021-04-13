Кавкалюк: Костюк сам облил зеленкой свое авто

Лидер партии "Строим Европу дома" Георгий Кавкалюк отрицает причастность своих соратников к инциденту с автомобилем лидера политформиррования "Демократия Дома" Василе Костюка: микроавтобус последнего был облит зеленкой.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. По словам Кавкалюка, Костюк сам облил свой автомобиль, чтобы себя виктимизировать и заработать лайки на Facebook.

Как рассказал в лайве на странице своей партии в сети Facebook Геооргий Кавкалюк, к нему раньше приходили люди и предлагали принять Василия Костюка в партию, но он отказался.

Напомним, микроавтобус лидера полиформирования "Демократия дома" Василия Костюка, стоявший во дворе его дома, облили зеленкой. Костюк считает, что это сделали представители партии "Строим Европу дома" (PACE).

Сам лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк 7 апреля облил зеленкой офис партии PACE в Кишиневе. Онлайн-трансляцию акции он вел на своей странице в соцсетях.

Таким способом политик выразил несогласие с поступком активистов PACE, которые днем ранее облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района, главу районной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Тудора Тутунару.

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