Мусульмане Молдовы вступают в священный месяц Рамадан

В стране, где более 90% верующих исповедуют православие, по-прежнему находятся люди, желающие принять ислам.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Молдавские мусульмане с заходом солнца 13 апреля вступят в священный месяц Рамадан, который в этом году продлится до 12 мая.

В настоящее время в преимущественно православной республике, согласно последней переписи населения, проживают около двух тысяч граждан, исповедующих ислам. Однако реальная численность молдавских мусульман, по некоторым данным, составляет пять-семь тысяч человек.

Последователи учения пророка Мухаммеда начали объединяться в Молдове в середине девяностых годов, когда в стране появилась первая мусульманская общественная организация ASSALAM, созданная обучавшимися в республике студентами из арабских стран. К 2011 году молдаване, принявшие ислам, учредили собственную организацию – Исламскую лигу Республики Молдова. Организация ныне объединяет мусульман, постоянно или временно проживающих в Молдове, занимается религиозно-просветительской деятельностью, организует совместные молитвы, публичные дискуссии о правах женщин в исламе, об отношениях между христианами и мусульманами.

"До 2011 года отношение властей Молдовы к местным мусульманам было довольно жестким и настороженным, – говорит в интервью Sputnik Молдова глава Исламской лиги Серджиу Сокиркэ. – После каждой пятничной молитвы к нам приходили полицейские – проверяли документы, интересовались, кто здесь молится, зачем молится... Однако постепенно отношение к нам изменилось к лучшему. Сегодня молдавским мусульманам никто не мешает отправлять обряды, проповедовать мирные идеи своей религии".

Поначалу, по словам Сокиркэ, "мечетью" молдавские мусульмане именовали любое помещение, где можно было молиться. К сегодняшнему дню у официально зарегистрированной лиги есть собственное здание, приспособленное и для молитв, и для совместных мусульманских вечерних трапез "ифтар", и для классов религиозной школы.

"В последние годы количество мусульман в Молдове неуклонно сокращается. Однако этот процесс никак не связан с гонениями на религию, причины его "естественные" – как и многие граждане Молдовы, мусульмане покидают страну главным образом по экономическим причинам", – говорит Сокиркэ.

Что касается Рамадана в нынешнем году, то, по словам главы Мусульманской лиги, этот месяц исповедующие ислам молдаване проведут с постоянной оглядкой на ограничения, диктуемые пандемией коронавируса.

"К сожалению, мы вынуждены были отказаться от проведения массовых совместных молитв и традиционных вечерних трапез, чтобы соблюсти меры эпидемической безопасности. Полагающийся в ходе Рамадана пост и другие правила мусульмане Молдовы будут на сей раз соблюдать поодиночке", – сообщил Серджиу Сокиркэ.

Священный Рамадан считается месяцем лунного мусульманского календаря. Верующие утверждают, что в месяц Рамадан людям был ниспослан Коран, Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что его избрали пророком.

В этот месяц предписан ежедневный пост, а также усердие в исполнении обрядов, духовном совершенствовании, добрых делах.

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