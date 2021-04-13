В Приднестровье хотят объединить местные советы в ассоциацию

Лидер Приднестровья поддержал инициативу местных советов, однако с оговоркой: если единение будет реализовано на практике.

ТИРАСПОЛЬ, 13 апреля - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский поддержал инициативу местных советов об объединении их в ассоциацию под названием Совет муниципальных образований Приднестровья. Как написал приднестровский лидер в своем посте в телеграме, идея имеет право на жизнь при условии реализации на деле, а не на словах или на бумаге.

"Воплощение идеи – это, по сути, возможность оперативного обмена информацией, опытом и наработанной практикой, консолидация усилий и ресурсов при решении текущих вопросов, которые зачастую схожи в различных административных единицах", - отметил он.

Красносельский напомнил, что в Приднестровье около полутора сотен административных единиц. Местных советов в регионе больше восьми десятков. По его мнению, если они наладят более плотную коммуникацию, реагировать на вызовы смогут оперативнее и эффективнее, минимизируя затраты на решение однотипных задач.

Приднестровский лидер привел недавний пример. В селе Шипка Григориопольского района планируется объединение школы и детского сада и нужен проект. Заявленная стоимость проектно-сметной документации около 200 тысяч приднестровских рублей. При этом в селе Владимировка Слободзейского района уже построен аналогичный комплекс.

"Простое калькирование – и проект для Шипки готов. Практически беззатратно. Вот это и есть эффективное взаимодействие, ради которого Советам и стоит объединяться", - пояснил он.

По словам Красносельского, таких примеров много - и в АПК, и в ЖКХ, и в дорожной отрасли, при реализации инфраструктурных проектов, в сфере жилищного строительства.

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