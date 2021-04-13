Чокой: не все хотят прививаться предложенной вакциной

Итоги заседания Единого командного центра под руководством исполняющего обязанности главы кабмина Аурелиу Чокоя: ход вакцинации, выявление целой сети, которая занимается продажей поддельных отрицательных тестов на COVID, сухая статистика по ситуации с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Среди девятерых медработников, у которых за сутки оказались положительные тесты на коронавирус, нет ни одного врача. Об этом заявил исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой по итогам заседания Единого командного центра во вторник.

"У девятерых человек из системы здравоохранения сегодня подтвердился коронавирус. Радует, что среди них нет ни одного врача. Среди этих девятерых человек все - из вспомогательного персонала медучреждений. По данным коллег из Минздрава, то, что не выявлено положительных случаев среди врачей, может быть благодаря вакцинации", – сказал Чокой.

И. о. премьера подчеркнул, что к настоящему моменту 70 229 человек вакцинированы от коронавируса. "Есть некоторое сопротивление, потому что не все хотят прививаться предложенной вакциной. Уверен, когда достигнем третьего этапа и широко откроем двери для иммунизации всего населения, вакцинация граждан пойдет быстрее. При этом 1551 гражданин уже вакцинирован второй дозой", – отметил Чокой.

И. о. главы правительства прокомментировал и свежую статистику по коронавирусу в республике.

"Сегодня мы потеряли еще 29 наших соотечественников. Приношу искренние соболезнования их семьям, родственникам и близким. Сегодня зарегистрировано 544 новых случая из 4352 проведенных тестов. В то же время остается высокой цифра активных случаев COVID-19 в Молдове – 11 890. Существенно растет и число выздоровевших пациентов – за день 1214 человек, которые победили болезнь", – сказал Чокой.

По его словам, заболеваемость за две недели составила в среднем 423 случая на 100 тысяч населения. "Известно, что "красный код" эпидопасности устанавливается, когда этот показатель приравнивается к 100 тысячам и выше. То есть, у нас в четыре раза превышена норма для объявления "красного кода", – уточнил и. о. премьера.

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Он обратил внимание на то, что в республике довольно много пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, – 293. Снизилось число пациентов, подключенных к ИВЛ. На данный момент госпитализированы в больницы по всей республике 3 345 человек.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что во время недавних богослужений внутри церквей, а также на открытом воздухе, соблюдались противоэпидемиологические мероприятия.

Чиновник также сообщил о существовании преступной сети, предлагающей платные отрицательные тесты на COVID-19.

"122 поддельных теста – это повод для беспокойства. Коллеги из МВД сообщают, что есть целая сеть, которая за деньги предлагает отрицательные тесты, которые можно использовать не только при въезде в Молдову. Такой тест стоит от 50 до 100 евро. Не знаю, стоит ли оно того. Лучше пройти тест законно, чем рисковать с такими документами", – добавил Чокой.

По его словам, правоохранительные органы наложили штрафы на общую сумму в 4,5 миллиона леев, из которых 1,2 миллиона уже уплачены теми, кто нарушил меры по борьбе с COVID-19.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

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