Когда и сколько вакцины еще поступит в Молдову - ответ президента

До конца апреля республика получит еще несколько десятков доз вакцины против коронавируса. Еще одна крупная партия Pfizer поступит в страну в июне.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. До конца апреля в республику поступит последний транш вакцины анти-COVID от Румынии, заявила во вторник в интервью одному из молдавских онлайн-изданий президент Молдовы Майя Санду.

"Мы получили много помощи и мы очень благодарны. До конца этого месяца также прибудет последний транш вакцины из Румынии. Но этот транш уже будет для второй дозы вакцинации", - отметила Санду.

Она добавила, что помимо партии прививок от Румынии, в Молдову также поступит еще 50 тысяч доз препарата по платформе COVAX.

"Должно было быть больше, порядка 90 тысяч единиц, но, к сожалению, были перерывы в поставках, и они сократились. Еще мы продолжаем переговоры по Pfizer, надеюсь что в ближайшие две недели нам скажут, сколько мы сможем закупить и в какой период", - подчеркнула глава государства.

По словам Санду, помимо этого на июнь уже запланирована поставка 100 тысяч доз Pfizer в нашу страну.

Кроме того, как рассказала президент, молдавские власти продолжают переговоры с ЕС и Румынией о закупке препаратов для вакцинации.

Отвечая на вопрос о целесообразности покупки китайской вакцины, Санду отметила, что власти пока еще не приняли решение о закупке, это будет сделано после анализа некоторых аспектов сделки.

"Это закупка, о которой объявили в Минздраве. Я сразу сказала, что никто не будет в этом тендере участвовать, потому что все гонятся за вакцинами. Никто не будет ее предлагать. Мы поняли, что это единственный тип вакцины, и цена довольно высока. Решение будет принимать министерство, после анализа цены и возможности и желании граждан ею вакцинироваться", - объяснила молдавский лидер.

В заключение она выразила надежду, что в ближайшие два месяца в стране вырастет количество доступных доз прививок и процесс вакцинации пойдет более активно. Но в то же время она подчеркнула, что есть много граждан, не желающих вакцинироваться, и эту ситуацию нужно переломить: пока нужно как минимум предоставить людям выбор препаратов от разных производителей.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния, 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель – Южная Корея). 19 марта Молдова получила 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

А Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

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