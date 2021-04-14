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Один день ученика в пандемии

Врач рассказала, почему в Молдове снизилось число новых случаев COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (141)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210414/34373622/Epidemiolog-rasskazala-pochemu-v-Moldove-snizilos-chislo-novykh-sluchaev-COVID-19.html

Глава кафедры эпидемиологии Государственного университета медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану прокомментировала последнюю статистику новых подтвержденных случаев коронавируса в стране.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Спад числа ежедневных новых подтвержденных случаев COVID-19 прямо связан с закрытием школ и переходом к обучению в онлайн-формате. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила глава кафедры эпидемиологии Государственного университета медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану Анжела Параскив.

"Именно дети, которые учатся в школе, по факту приносят вирус домой, и родители в результате инфицировались. Когда школы закрылись и перешли на онлайн-обучение, в результате за две недели мы увидели уменьшение числа заболевших. Фактически это отражение мер, которые были введены в отношении образования", – отметила Параскив.

По ее словам, в республике проводились исследования о том, как передается вирус от детей к взрослым.

Пустой класс в школе
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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"Это было продемонстрировано не только в Молдове, но и в других странах, где проводилась оценка риска передачи инфекции от детей взрослым. Это же мы отметили и у нас, в Молдове. Исследования проводились в Детской инфекционной больнице, где оценивались первичные источники инфекции, которые послужили причиной инфицирования взрослых, и практически более чем в 50% случаев первичным источником были дети", – сказала Параскив.

В Молдове во вторник, 13 апреля, лабораторным путем за сутки было подтверждено 544 новых случая инфицирования COVID-19.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (141)

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