Пожар в Хынчештском районе: есть жертвы

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Пожар частном жилом доме в населенном пункте Драгушены Хынчештского района: погиб один человек. Об этом сообщили в среду в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Звонок о происшествии поступил в Единую службу спасения в 23.00.

"На место прибыли два спецрасчета пожарных, которые обнаружили объятую огнем постройку и сильно обгоревшее тело 52-летнего мужчины. Возгорание локализовали, не допустив распространения пламени. По предварительным данным, скорее всего, пожар произошел из-за неосторожности во время курения", – отметили в инспекторате.

По данным спасателей, с начала 2021 года в Молдове зарегистрирован 541 пожар. В огне пострадало 47 человек.

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