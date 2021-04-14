Налоговая предупреждает: за что в Молдове можно получить штраф

В Налоговой службе рассказали о нарушениях законодательства, за которые физическим лицам грозят штрафы и пеня.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Свыше 4,6 тысячи контрактов по сдаче жилья в аренду зарегистрированы в Государственной налоговой службе в начале 2021 года. Такие данные приводит пресс-служба структуры.

"Государственная налоговая служба продолжает меры по соблюдению и информированию физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, об обязательствах, установленных действующими нормативными актами о регистрации подобных договоров. В результате предпринятых мер выявлено 1617 человек, которые сдают недвижимость", – отметили в ведомстве.

По данным налоговой, 163 физическим лицам, сдававшим недвижимость в аренду, но не соблюдавшим нормы законодательства, начислены дополнительные платежи в бюджет: базовые – 145,9 тысячи леев, пени – 14,7 тысячи леев и штрафы – 29,4 тысячи леев.

В течение 2021 года в Государственной налоговой службе зарегистрировано 4608 договоров аренды недвижимости.

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