Социалисты предлагают покрыть расходы граждан на электроэнергию в период ЧП

ПСРМ решила выступить с поддержкой граждан в период ЧП. Предлагается сэкономить некоторые государственные средства, а затем направить их гражданам для оплаты коммунальных услуг.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Фракция Партии социалистов (ПСРМ) предлагает покрыть за счет государственного бюджета расходы потребителей на электроэнергию в период чрезвычайного положения. Соответствующий законопроект будет зарегистрирован фракцией ПСРМ в парламенте. Такое заявление сделал в среду на брифинге депутат-социалист Петру Бурдужа.

"Предлагается, чтобы за счет госбюджета всем гражданам в их домах, то есть физическим лицам, покрыли расходы на электроэнергию. Речь идет о двух месяцах, когда действует режим ЧП, – апрель и май", - отметил Бурдужа.

По мнению авторов инициативы, в период ЧП многие граждане потеряли работу или вынуждены ее менять, поэтому подобная помощь необходима всем людям, проживающим как в городской, так и в сельской местности.

Как объяснил Бурдужа, необходимую сумму высчитали по примеру февраля и марта, потому что показания приборов учета за эти месяцы уже есть. Согласно последним данным, в стране порядка миллиона 245 тысяч потребителей электроэнергии, в том числе более 532 тысяч - из городских зон. Свыше 713 тысяч потребителей проживают в сельской местности.

"За февраль ими было использовано электроэнергии на 266 миллионов 391 тысячу леев, а в марте - на 266 миллионов 284 тысячи. В среднем один потребитель использует 214 леев в месяц. Получается сумма в 428 леев за два месяца", - пояснил депутат.

Всего из госбюджета на эту инициативу потребуется 532 миллиона леев.

По словам социалиста, эти средства рассчитывают получить из госбюджета путем экономии и сокращения некоторых расходов по части содержания разных госучреждений, а также за счет госрезервов

Решение о введении в Молдове чрезвычайного положения было принято на заседании парламента 31 марта, ЧП действует с 1 апреля до 30 мая.

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