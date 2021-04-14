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Из-за поврежденной дамбы затоплена территория

Последствия могут быть плачевными: спасатели призвали не рушить дамбы

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
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Молдавские спасатели обнаружили несколько поврежденных защитных дамб недалеко от реки Днестр: в них буквально разрыли каналы. Спасатели забили тревогу и направили информацию в органы власти.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) призывают население не нарушать конструкцию защитных дамб близ рек Днестр и Прут, которые оберегают от наводнений расположенные рядом населенные пункты.   

"Подъездные пути, проложенные людьми, канавы и каналы, вырытые местными жителями, проживающими в населенных пунктах вблизи водоемов, могут привести к разрушительным последствиям, затоплению сельскохозяйственных земель, а также жилых помещений", - отмечается в пресс-релизе ГИЧС.

Au modificat digul de protecție și s-a inundat o porțiune de teren
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Подтопленная дамба.

В ведомстве пояснили, что из-за изменений конструкции защитной дамбы местными жителями в населенном пункте Рэскэець Штефан-Водского района вода из реки Днестр затопила часть земли. Сельчане же брали воду из реки для полива угодий.

Спасатели предупреждают, что подобные действия людей могут нанести значительный ущерб, в том числе привести к затоплению жилых территорий вдоль реки.

Au modificat digul de protecție și s-a inundat o porțiune de teren
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Подтопленная дамба.
"Чтобы не допустить подобных ситуаций, сотрудники ГИЧС направили заявку в органы государственной власти, правоохранительным органам предстоит провести расследование", - добавили спасатели. 

Строительные работы дамбы в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Подтоплений больше не будет – в Комрате начали строить дамбу
Согласно информации ведомства, в 2020 году в населенных пунктах Рэскэець, Талмаза, Чобурчу, Крокмаз и Тудора Штефан-Водского района власти вместе со спасателями укрепили защитную дамбу возле прибрежных сел на протяжении 3589 метров.

В работах приняли участие 125 человек, было задействовано 42 единицы тяжелой техники.

В 2021 году защитная дамба в Штефан-Водском районе будет укреплена на протяжении 69 километров.

Au modificat digul de protecție și s-a inundat o porțiune de teren
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Подтопленная дамба.

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