Последствия могут быть плачевными: спасатели призвали не рушить дамбы

Молдавские спасатели обнаружили несколько поврежденных защитных дамб недалеко от реки Днестр: в них буквально разрыли каналы. Спасатели забили тревогу и направили информацию в органы власти.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) призывают население не нарушать конструкцию защитных дамб близ рек Днестр и Прут, которые оберегают от наводнений расположенные рядом населенные пункты.

"Подъездные пути, проложенные людьми, канавы и каналы, вырытые местными жителями, проживающими в населенных пунктах вблизи водоемов, могут привести к разрушительным последствиям, затоплению сельскохозяйственных земель, а также жилых помещений", - отмечается в пресс-релизе ГИЧС.

В ведомстве пояснили, что из-за изменений конструкции защитной дамбы местными жителями в населенном пункте Рэскэець Штефан-Водского района вода из реки Днестр затопила часть земли. Сельчане же брали воду из реки для полива угодий.

Спасатели предупреждают, что подобные действия людей могут нанести значительный ущерб, в том числе привести к затоплению жилых территорий вдоль реки.

"Чтобы не допустить подобных ситуаций, сотрудники ГИЧС направили заявку в органы государственной власти, правоохранительным органам предстоит провести расследование", - добавили спасатели.

Согласно информации ведомства, в 2020 году в населенных пунктах Рэскэець, Талмаза, Чобурчу, Крокмаз и Тудора Штефан-Водского района власти вместе со спасателями укрепили защитную дамбу возле прибрежных сел на протяжении 3589 метров.

В работах приняли участие 125 человек, было задействовано 42 единицы тяжелой техники.

В 2021 году защитная дамба в Штефан-Водском районе будет укреплена на протяжении 69 километров.

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