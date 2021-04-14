Несколько школ в Кишиневе могут вернуться к обычному режиму обучения

В Кишиневе вакцинация учителей идет полным ходом: в некоторых частных школах привито уже более 97% персонала.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. В мэрию поступили заявления руководства нескольких школ с просьбой разрешить им возобновить занятия с физическим присутствием детей в классах.

Об этом заявил в среду кишиневский градоначальник Ион Чебан.

По его словам, вопрос будут обсуждать на заседании Чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Как объяснил Чебан, заявления направили из частных школ, где большое количество вакцинированных учителей: в некоторых учебных заведениях это 97% от общего количества персонала.

"На сегодняшний день порядка 40% персонала школ и лицеев в муниципии прошли вакцинацию. Это только те, кто согласился прививаться", - уточнил градоначальник.

Он добавил, что муниципальные власти прилагают все усилия, чтобы учителей вакцинировали как можно быстрее. В первую очередь педагогов начальных классов.

Ранее Чебан заявлял, что кишиневские школы могут вернуться к очной системе обучения, когда в них будет вакцинировано более 70% дидактических кадров.

Примар отметил, что власти стремятся к тому, чтобы к 1 сентября 2021 года в школах начались занятия с присутствием детей в максимально безопасных условиях.

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