Второй этап вакцинации в Гагаузии – один из привитых оказался в больнице

В Гагаузии идет второй этап вакцинации от коронавируса. Какова ситуация на данный момент, есть ли желающие вакцинироваться и когда закончится рост числа заболевших, об этом – в материале корреспондента Sputnik.

КОМРАТ, 14 апр - Sputnik, Максим Топал. Активная, вторая фаза вакцинации от коронавируса стартовала в Гагаузии 1 апреля. Пока в Гагаузии доступны для населения вакцины от AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.

Больше всего в автономии сыворотки производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca – 1200 доз. Однако из них до настоящего времени было израсходовано чуть более 100. При этом из 348 доз Pfizer, полученных для двух этапов вакцинации, потрачены абсолютно все. Новая партия еще не поступила.

В основном вакцинировались работники здравоохранения, рассказала начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светлана Дулева.

"У некоторых из медиков были реакции на вакцину - болезненность, повышение температуры, но все это проходило в течение нескольких суток. Лишь у одного из врачей возникли осложнения, и он попал в стационарное отделение. В целом же все медработники чувствуют себя хорошо. А вчера медикам начали вводить вторую дозу вакцины", - сказала Светлана Дулева.

Критика в отношении побочных эффектов вакцины AstraZeneca в Молдове пока не подтверждается – ни одного случая тромбоза выявлено не было. Тем не менее жители автономии, которые вправе получить прививку, пока этой возможностью активно не пользуются.

"Семейные врачи проводят работу по выявлению нуждающихся в вакцинировании. Нами были разосланы письма по учреждениям. Но население не очень охотно обращается, чему, думаю, способствуют СМИ, активно распространяющие сведения о неэффективности вакцины за рубежом. Но на данный момент Всемирная организация здравоохранения считает эту вакцину эффективной, и потому в Молдове вакцинация продолжается", - отметила Дулева.

Кто сегодня может претендовать на вакцину от коронавируса? Это не только медики и учителя, но и все желающие люди старше 60 лет, а также лица от 18 до 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями. Для этого им следует всего лишь обратиться к своему семейному врачу. Вакцинирование абсолютно бесплатно вне зависимости от того, есть полис обязательного медицинского страхования или его нет.

"Никаких дополнительных документов не нужно. Семейный врач знает всю патологию пациента. Особой подготовки к вакцине, а также противопоказаний тоже нет, но проконсультироваться с семейным врачом обязательно нужно", - добавила начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии.

Согласно опросам, жители автономии больше всего доверяют вакцине российского производства "Спутник V". Точной даты получения Молдовой вакцины из России нет, но в Гагаузии ее ждут с нетерпением.

Из-за небольшого числа вакцинировавшихся говорить о коллективном иммунитете как в Гагаузии, так и в Молдове в целом пока не приходится. Всемирная организация здравоохранения призывает вакцинировать не менее 70 процентов взрослого населения страны. В Гагаузии это не менее 70 тысяч человек, и это означает, что минимальные потребности автономии в вакцине составляют 140-150 тысяч доз.

Но и "после вакцинации спад заболеваемости наступит не раньше осени этого года", говорят медики.

С начала пандемии коронавируса в Гагаузии заболели 6522 человека. Из них свыше 580 - медработники, 245 детей и 86 беременных женщин. По данным на утро 13 апреля, от коронавируса и его последствий скончались 235 жителей Гагаузии, из которых 93 – только в нынешнем году.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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