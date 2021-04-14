16:23 14 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.90
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Театр

Фото: необычный протест молдавских актеров – о чем они просят

© Sputnik / Павел Паламарчук
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (150)
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210414/34378302/photo-moldavskie-aktery-protestuyut-svoeobraznym-obrazom-chem-oni-prosyat.html

Театральная труппа "Лучафэрул" организовала в среду необычный протест, оставив на ступеньках здания театра несколько десятков пар обуви.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Актеры кишиневского театра "Лучафэрул" заявляют, что подвергаются дискриминации, поскольку не могут осуществлять свою деятельность.

Actorii de la Teatrul Luceafărul, protestează
© Photo : Facebook / Teatrul "Luceafarul"
Протест актеров театра "Лучафэрул"

Фотографию своей необычной акции протеста служители театра разместили на официальной странице "Лучафэрул" в Facebook.

"Мы, артисты, считаем себя дискриминированными по сравнению с другими слоям общества. Нам ограничили доступ к культуре и право на работу. Искусство – это наш способ самовыражения. Мы живем искусством. Для нас культура – это не образ жизни, это наша жизнь – мы живем ради театра. Верните нам наше право на жизнь", – сказано в тексте под снимком.

Пока в Минкультуры не прокомментировали действия актеров театра "Лучафэрул".

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Ресторан
© Sputnik / Mihai Caraus
Закроют ли снова в Молдове кафе и рестораны при режиме ЧП

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (150)

По теме

Когда приступят театры Кишинева к работе, и что они готовят зрителю

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: земная жизнь Юрия Гагарина
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Видео: Россия закрывает Турцию - сорвется ли туристический сезон-2021
Гагарин в Молдавии
Юрий Гагарин в Молдове: как это было

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться