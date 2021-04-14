Фото: необычный протест молдавских актеров – о чем они просят

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Актеры кишиневского театра "Лучафэрул" заявляют, что подвергаются дискриминации, поскольку не могут осуществлять свою деятельность.

Фотографию своей необычной акции протеста служители театра разместили на официальной странице "Лучафэрул" в Facebook.

"Мы, артисты, считаем себя дискриминированными по сравнению с другими слоям общества. Нам ограничили доступ к культуре и право на работу. Искусство – это наш способ самовыражения. Мы живем искусством. Для нас культура – это не образ жизни, это наша жизнь – мы живем ради театра. Верните нам наше право на жизнь", – сказано в тексте под снимком.

Пока в Минкультуры не прокомментировали действия актеров театра "Лучафэрул".

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая.

Минздрав: кому в Молдове могут на данном этапе сделать прививку от COVID-19>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором вакцинируют лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем под иммунизацию попадут все остальные.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova