Молдова займется закупкой вакцины от COVID-19 через механизм cost-sharing

Молдавский Минздрав сообщил, что подразумевает механизм cost-sharing в процессе закупки вакцины от коронавируса.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Молдова инициирует процедуру закупки вакцины от COVID-19 через механизм cost-sharing (распределение затрат), запущенный платформой COVAX. Об этом сообщили в Минздраве республики в среду.

"Платформа COVAX сообщила официальным письмом 13 апреля о запуске механизма cost-sharing, в рамках которого Молдова может закупать вакцину от COVID-19 по льготным ценам", – отметили в Минздраве.

Как уточнили в ведомстве, в письме также указано, что поставка вакцины будет выполняться в зависимости от доступных запасов, а платформа COVAX сообщит об имеющихся объемах доз для отправки в течение 2021 года. Предполагается, что цена за дозу будет начинаться от 7 долларов, в нее войдут транспортные расходы, закупочные и прочие сборы.

Таким образом, министерство до 26 апреля текущего года проинформирует о том, какие объемы вакцины закупят в 2021 году.

"Отмечаем, что 30 декабря 2020 года Минздрав направил COVAX запрос с просьбой охватить 50% населения дозами вакцины от COVID-19, из которых 20% были предложены бесплатно, а 30% – через механизм cost-sharing с предоставлением Молдове льготных цен", – пояснили в Минздраве.

Поставки вакцины в Молдову

На заседании парламента 12 марта депутаты приняли поправки, которые направлены на упрощение и ускорение процедуры приобретения вакцины от COVID-19 в отступление от положений закона о государственных закупках. А 18 марта парламент утвердил поправки в Налоговый кодекс и закон о таможенных тарифах. Изменения призваны стимулировать предпринимателей импортировать в страну вакцины от COVID-19, закупленные за счет средств из государственного бюджета.

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Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. Затем через платформу COVAX 5 марта в Молдову поступило 14 400 доз вакцины от COVID-19 AstraZeneca (производитель – Южная Корея), 19 марта – 24 570 доз вакцины Pfizer. А Объединенные Арабские Эмираты передали республике 2000 доз вакцины против COVID-19, произведенной китайской компанией Sinopharm.

Ожидается, что к концу апреля страна получит через COVAX еще 48 000 доз Vaxzevria (AstraZeneca).

Молдавский Минздрав сообщил 8 апреля, что Россия подтвердила поставку 182 000 доз вакцины "Спутник V" в республику в качестве гуманитарной помощи. Из них 62 000 доз будут распределены в Приднестровье.

А Национальный координационный комитет иммунизации против COVID-19 изучает предложение китайского производителя вакцины против коронавируса Sinovac Biotech Limited – единственного, ответившего на запрос Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS). Об этом сообщили в Минздраве Молдовы 9 апреля.

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