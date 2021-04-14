Онлайн-обучение для всех: власти Молдовы предоставят школьникам ноутбуки

В министерстве заявили, что решили проблему доступа некоторых учеников к онлайн обучению. Порядка 10 тысяч молдавских школьников не имели компьютера, именно столько ноутбуков распределит между ними правительство.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Молдавским школьникам во всех районах страны предоставят 10 тысяч ноутбуков. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

Как отметили в ведомстве, эту технику предоставили в рамках проекта "Реформа образования в Молдове".

"Первая партия в 2400 единиц уже передана министерству и будет распределена в среду. Еще 7600 поступят на следующей неделе, и они также дойдут до всех учеников. Это количество ноутбуков должно полностью покрыть потребности всех учащихся гимназий и лицеев", – заявила на пресс-конференции врио министра образования Лилия Поголша.

По данным Международной системы менеджмента в образовании, в Молдове 9484 ученика V-XII классов нуждались в компьютерной технике для участия в онлайн-образовании. Такую информацию сообщили в руководстве учебных заведений страны.

"Наше министерство в партнерстве со Всемирным банком сумело закупить 10 тысяч компьютеров, это максимально доступное количество сейчас", – пояснила Поголша.

Временный премьер-министр Аурелиу Чокой заметил, что для процветания страны необходимо вкладываться в систему образования сейчас.

"Сегодняшние инвестиции принесут свои плоды лишь через 10-15 лет. Нужно больше инвестиций для развития интеллекта молодежи. В скором времени они возьмут в свои руки рычаги по управлению государством", – добавил Чокой.

Проект "Реформа образования в Молдове" – это специальный инвестиционный заем, предоставляемый Всемирным банком в период с апреля 2013 года по апрель 2022 года, который поддерживает правительство Молдовы путем финансирования мероприятий, повышающих качество и эффективность образования.

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