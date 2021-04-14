18:47 14 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD17.89
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Правительство распределит учащимся 10 тысяч ноутбуков

Онлайн-обучение для всех: власти Молдовы предоставят школьникам ноутбуки

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/04/0e/34377662.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210414/34380230/onlayn-obuchenie-dlya-vsekh-vlasti-moldovy-raspredelyat-shkolnikam-noutbuki.html

В министерстве заявили, что решили проблему доступа некоторых учеников к онлайн обучению. Порядка 10 тысяч молдавских школьников не имели компьютера, именно столько ноутбуков распределит между ними правительство.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Молдавским школьникам во всех районах страны предоставят 10 тысяч ноутбуков. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.

Как отметили в ведомстве, эту технику предоставили в рамках проекта "Реформа образования в Молдове".

"Первая партия в 2400 единиц уже передана министерству и будет распределена в среду. Еще 7600 поступят на следующей неделе, и они также дойдут до всех учеников. Это количество ноутбуков должно полностью покрыть потребности всех учащихся гимназий и лицеев", – заявила на пресс-конференции врио министра образования Лилия Поголша.

По данным Международной системы менеджмента в образовании, в Молдове 9484 ученика V-XII классов нуждались в компьютерной технике для участия в онлайн-образовании. Такую информацию сообщили в руководстве учебных заведений страны.

Сдача ЕГЭ по литературе.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Образование в эпоху COVID-19: как пандемия сказалась на школьниках и студентах

 "Наше министерство в партнерстве со Всемирным банком сумело закупить 10 тысяч компьютеров, это максимально доступное количество сейчас", – пояснила Поголша.

 Временный премьер-министр Аурелиу Чокой заметил, что для процветания страны необходимо вкладываться в систему образования сейчас.

"Сегодняшние инвестиции принесут свои плоды лишь через 10-15 лет. Нужно больше инвестиций для развития интеллекта молодежи. В скором времени они возьмут в свои руки рычаги по управлению государством", – добавил Чокой.

Проект "Реформа образования в Молдове" – это специальный инвестиционный заем, предоставляемый Всемирным банком в период с апреля 2013 года по апрель 2022 года, который поддерживает правительство Молдовы путем финансирования мероприятий, повышающих качество и эффективность образования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Войку: если не инвестировать в образование, то придется расширять тюрьмы
Образование во время ЧП: какие ограничения ввели власти Молдовы
Министр образования рассказала, как будет проходить БАК в 2021 году

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Протестующие у отделения полиции в Бруклин-Сентере после убийства Данте Райта.
Фото: в США неспокойно - волну протестов спровоцировали действия полиции
Россия закрывает Турцию: что будет с туристическим сезоном в 2021 году?
Видео: Россия закрывает Турцию - сорвется ли туристический сезон-2021
Доходы и расходы жителей Молдовы в 2020 году
Как зарабатывают и на что тратят деньги жители Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться