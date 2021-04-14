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К Звездному диктанту Поехали! присоединились и жители Молдовы

Звездный диктант "Поехали": среди призеров представители Молдовы

© Photo : Facebook / Россотрудничество Молдова // Rossotrudnicestvo Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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Молдавские представители оказались одними из наиболее подготовленных участников диктанта. Они смогли верно выполнить все задания на космическую тематику.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Несколько участников гуманитарной акции "Звездный диктант "Поехали!" из Молдовы вошли в число победителей. Об этом сообщили на официальной странице представительства Россотрудничества в республике.

"Мы рады получить сообщения о том, что некоторые молдавские участники акции дали 15 правильных ответов на 15 вопросов. Они были зачислены организаторами диктанта в "настоящие космические исследователи", – говорится в сообщении Россотрудничества. 

Акция Тотальный диктант в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
Организаторы "Тотального диктанта" сохранят формат онлайн-марафона и в 2022-м
Акция прошла в режиме онлайн в День космонавтики. В ней приняли участие Русский дом в Кишиневе, ряд учебных заведений Молдовы, многие жители республики и те, кому дорога важная веха в развитии советской науки, техники и в освоении космического пространства.

Участникам акции нужно было на месте пропусков в тексте, подготовленном популярным российским писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, отметить правильные названия, термины или события из истории советского/российского космоса.

Победители получат плакаты с подписью Сергея Лукьяненко. 

"Владельцами этого исторического "документа" в Молдове станут Александр Мизин из Кишинева и Карина Р* из Тараклии. Поздравляем призеров и всех, кто был участником этого гуманитарного мероприятия", – отметили в Россотрудничестве. 

Также лучшими были названы участники акции из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Ливии, Малайзии, России, Сербии и Турции.

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